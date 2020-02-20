شؤون فلسطينية

اشتية: ليس على أجندة الرئيس زيارة غزة وجاهزون لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

اشتية: ليس على أجندة الرئيس زيارة غزة وجاهزون لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل
محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني: "ذاهبون إلى انتخابات؛ لتعزيز الوحدة الوطنية، لمواجهة كافة التحديات، ولدينا الجاهزية لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيلي، وقادرون على تحمل تبعات ذلك".

وأكد اشتية لبرنامج (على الموعد) في قناة (TRT عربي)، أنه ليس على أجندة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، زيارة قطاع غزة، لافتاً إلى أن من سيزور القطاع، هو وفد من منظمة التحرير الفلسطينية؛ لمناقشة (صفقة القرن) والانتخابات الفلسطينية.

وفيما يتعلق بصفقة القرن الأمريكية، أكد اشتية، أن هذه الصفقة ليست أكثر من مذكرة تفاهم بين نتيناهو وترامب، ولن تجد امريكا شريكاً لها، فالدول العربية، أصدرت بياناً خلال القمة العربية، ورفضت هذه الصفقة.

وقال اشتية: "صوت الشارع الفلسطيني بجميع مكوناته وفصائله، يرفض بكل قوة صفقة القرن"، مضيفاً: "نعمل على عقد مؤتمر دولي جديد بشأن فلسطين، على أرضية الشرعية الدولية"، منوهاً إلى أن الحوار مستمر بين القيادة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي بشأن هذا المؤتمر.

وقال: "إسرائيل لم تكن بحاجة إلى صفقة القرن، لتدمير ما تبقى من فلسطين، حيث إن لديها برنامجاً ممنهجاً قبل الصفقة، بشأن ضم القدس والأغوار وعزل قطاع غزة".

وفي السياق، أكد اشتية، أن القيادة الفلسطينية، لم تتعرض لأي ضغوط دولية للقبول بصفقة القرن، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، هي التي مارست الضغوط على القيادة للقبول بالصفقة.

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