الليكود يطالب بفتح تحقيق بقضية (البعد الخامس) المتعلقة بغانتس قبل انتخابات الكنيست

بيني غانتس زعيم حزب (أزرق أبيض)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

طالب حزب (الليكود)، أفيحاي مندبليت، المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بالبدء بفتح تحقيق جنائي بقضية (البعد الخامس) المرتبطة ببيني غانتس، زعيم حزب (أزرق أبيض).



وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، فإن حزب الليكود، طالب مندبليت، بالبدء في التحقيق بالقضية، قبل اجراء انتخابات الكنيست.



يشار إلى أنه من المقرر أن تنطلق انتخابات الكنيست الاسرائيلي، يوم 2 آذار/ مارس، حيث أظهرت استطلاعات للرأي نشرتها وسائل اعلامية اسرائيلية في الآونة الاخيرة، تقدم حزب غانتس بمقعدين عن حزب الليكود.