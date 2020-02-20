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تحرك عاجل في مصر ضد استئناف الرحلات الجوية من وإلى الصين

تحرك عاجل في مصر ضد استئناف الرحلات الجوية من وإلى الصين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تقدمت عضو مجلس النواب المصري النائبة منى منير، بطلب إحاطة عاجل بشأن قرار شركة مصر للطيران، باستئناف الرحلات الجوية من وإلى الصين.

وقالت النائبة منى منير: "إن الصين يوما بعد يوم تعاني بسبب الأضرار المتعلقة بالفيروس القاتل، ومن المرجح أن تدخل الصين في مزيد من العزلة عن العالم على خلفية تفشي فيروس كورونا الجديد، والذي حصد حتى الآن أرواح 300 شخصا، وبناء عليه قررت مزيد من شركات الطيران العالمية تعليق أو تقليص رحلاتها الجوية إلى الصين، فيما أغلقت دول حدودها مع دولة الصين".

وأوضحت عضو البرلمان: "فوجئنا بقرار صادر عن شركة (مصر للطيران) باستئناف رحلاتها إلى الصين، بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا، حيث أعلنت الشركة، في بيان صحفي، تشغيل رحلة واحدة أسبوعية كل يوم خميس بخط سير (القاهرة- بكين– جوانزو) والعودة (جوانزو- بكين- القاهرة)، اعتبارا من 27 شباط/ فبراير الجاري".

وأكدت أنه: "قرار غريب في حقيقة الأمر، ففي الوقت الذي تقوم الدول بالابتعاد عن مصدر الفيروس،  تقوم الشركة المصرية الوطنية بإعادة خطوط الطيران إلى الصين، لا سيما أن الفيروس ما زال نشطا، ولا يوجد له علاج إلى الآن، وما زالت حالات الإصابة في ازدياد".

وتساءلت منى منير: "هل هذا القرار يراعي الحفاظ على سلامة وصحة المصريين؟!"، مطالبة بمراجعة مصر للطيران مثل هذا القرار، ووقف رحلات الطيران من وإلى الصين، بشكل مؤقت، حتى بداية فصل الصيف، وهو الوقت الذي يقل فيه نشاط فيروس كورونا بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

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