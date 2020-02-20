دولي

عقوبات أمريكية جديدة تشمل رئيس وأعضاء بمجلس الخبراء في إيران

عقوبات أمريكية جديدة تشمل رئيس وأعضاء بمجلس الخبراء في إيران
مقر وزارة الخزانة الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات إيرانية شملت رئيس مجلس خبراء القيادة في إيران، ومواقع إلكترونية.

وأفادت وكالة (رويترز)، بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على خمسة إيرانيين في أحدث قرار لها استهدف طهران، وفقا لإشعار نُشر اليوم على موقع وزارة الخزانة الأمريكية.

وقالت الوزارة إنها فرضت عقوبات على رئيس مجلس الخبراء أحمد جنتي، والمتحدث باسمه عباس علي كدخدايى، كما شملت أعضاء مجلس الخبراء، سيامك رهبيك ومحمد حسن صادقي مقدم، ومحمد يزدي، بالعقوبات.

كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة استهدفت 5 مواقع إلكترونية إيرانية.

بدوره، وصف براين هوك المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، الانتخابات الإيرانية التي ستجري غدا بالـ"مسرحية السياسية".

ولفت إلى أن العقوبات التي فرضتها الخزانة الأمريكية، تطال مجلس الخبراء وصيانة الدستور لـ"تلاعبه بالانتخابات"، مشيرا إلى أن لجنة الانتخابات في إيران "حرمت المئات من حق المشاركة في الانتخابات ومنعت نوابا حاليين من الترشح".

وتأتي هذه العقوبات، عشية الانتخابات البرلمانية الإيرانية المقرر إجراؤها في 21 شباط/ فبراير الجاري، إذ أن مجلس صيانة الدستور هو المسؤول عن الإعلان عن أسماء المرشحين والمسؤول عن تأييد سلامة إجراء الانتخابات ونتائجها.

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