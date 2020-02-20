شاهد: الشرطة البريطانية تعتقل رجلاً بعد تنفيذه عملية طعن داخل أحد المساجد









وأضافت الشرطة البريطانية: "إن رجلا في السبعين من عمره تعرض للطعن في مسجد شمال لندن، مؤكدة أن حالته الصحية ليست في خطر".







وقالت الشرطة في بيان: "عثر على رجل مصاب بجروح، وقد عولج من قبل المسعفين قبل نقله إلى المستشفى. ننتظر آخر مستجدات حالته. قُبض على رجل في مكان الحادث للاشتباه في قيامه بمحاولة قتل"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأضافت الشرطة البريطانية: "إن رجلا في السبعين من عمره تعرض للطعن في مسجد شمال لندن، مؤكدة أن حالته الصحية ليست في خطر".

رام الله - دنيا الوطناعتقلت الشرطة البريطانية، في العاصمة لندن، مساء اليوم الخميس، رجلاً، بعد تنفيذه عملية طعن، داخل أحد المساجد بالقرب من مدينة (ريجنتس بارك)، أسفرت عن إصابة شخص.