شؤون فلسطينية

معايعة: القطاع السياحي في العيزرية يفضح الرواية المزيفة للاحتلال

معايعة: القطاع السياحي في العيزرية يفضح الرواية المزيفة للاحتلال
جانب من الجولة
رام الله - دنيا الوطن
اكدت وزيرة السياحة والاثار السيدة رُلى معايعة على اهمية المواقع الاثرية في العيزرية والتي تعمل على فضح الروايات المزيفة للاحتلال والتأكيد على عروبة فلسطين، مما يساهم في تعزيز الهوية الفلسطينية، مؤكدة على ان الحكومة الفلسطينية ومنذ اليوم الاول تولي قطاع السياحة اهتمام كبير لكونه نفط فلسطين.

وقالت معايعة، في تصريح وصل "دنيا الوطن": "إن واجبنا تجاه المواقع الاثرية الفلسطينية كبير جدا، خصوصاً في هذه المرحلة الصعبة من التاريخ، وما تتعرض له من حملات تشويه، فالجميع يعلم أن هذه الأرض عربية و جذورها عربية اصيلة، ولذلك لن يغير هذا الواقع أي قرار ظالم". 

جاءت اقوال الوزيرة معايعة في معرض زيارتها التفقدية لبلدة العيزرية برفقة وزير شؤون القدس السيد فادي الهدمي والتي شملت زيارة لقبر اليعازر للاطلاع على الواقع السياحي والاثرية لهذا الموقع الاثري المهم بالاضافة لزيارة متحف العيزرية والذي تشرف عليه وزارة السياحة والاثار، علاوة على الاطلاع على احدث المستجدات الجارية على افتتاح مركز استعلامات سياحي في البلدة القديمة للعيزرية بالاضافة لبحث افضل السبل للعمل على ترميم اثري انقاذي لموقع القناطر الاثري، ومن ثم دراسة الجوانب التطويرية المتاحة لهذا الموقع الاثري والمحافذي لقبر اليعازر والذي شهد اول معجزة للسيد المسيح.

واكدت معايعة اهمية البلدات القديمة التي تحتضنها المدن الفلسطينية في التاكيد على عراقة و اصالة شعب فلسطين  وتجذره في هذه الارض منذ الازل، مشددة على ضرورة السعي لتطوير هذه البلدات اثريا و سياحيا لتكون رافدا اضافيا للمواقع السياحية التي تمتلكها فلسطين .

بدوره، أكد فادي الهدمي زير شؤون القدس، على التركيز على شريحة الشباب التي تنهض بهم مدينة القدس العاصمة الابدية فلسطين وان السياحة هي المكون الاساسي في منظومة عنقود العاصمة التنموي. 

من جهته، اكد رئيس بلدية العيزرية السيد عصام فرعون على شكره الكبير للوزيرة معايعة على تعاونها الدائم في الحفاظ على البلدة القديمة في بلدة العيزرية ، مؤكدا استعداد البلدية للتعاون مع مختلف الجهات في سبيل تحقيق التطوير السياحي لهذه البلدة المهمة سياحيا .  




أخبار ذات صلة

مسؤول إسرائيلي: سنتعرض لصواريخ في الحرب المقبلة لم نشهدها من قبل

مسؤول إسرائيلي: سنتعرض لصواريخ في الحرب المقبلة لم نشهدها من قبل

للتعامل مع العائدين من الصين.. الكيلة تعلن تجهيز مركز للحجر الصحي بأريحا

للتعامل مع العائدين من الصين.. الكيلة تعلن تجهيز مركز للحجر الصحي بأريحا

الرئاسة: إصرار نتنياهو على بناء الوحدات الاستيطانية تدمير ممنهج لحل الدولتين

الرئاسة: إصرار نتنياهو على بناء الوحدات الاستيطانية تدمير ممنهج لحل الدولتين

عريقات: محافظة أريحا والأغوار وفلسطين خالية من فيروس (كورونا)

عريقات: محافظة أريحا والأغوار وفلسطين خالية من فيروس (كورونا)

فصائل فلسطينية تصدر بياناً عاجلاً بعد تعديل اسم هيئة مسيرات العودة

فصائل فلسطينية تصدر بياناً عاجلاً بعد تعديل اسم هيئة مسيرات العودة

هيئة مكافحة الفساد تختتم ورشة عمل تدريبية حول التحقيق في قضايا الفساد

هيئة مكافحة الفساد تختتم ورشة عمل تدريبية حول التحقيق في قضايا الفساد

مستشار اشتية: الحكومة تولي أهمية قصوى لدعم القطاع الخاص

مستشار اشتية: الحكومة تولي أهمية قصوى لدعم القطاع الخاص

سلطة النقد تُنظّم بالتعاون مع شبكة الصحفيين الاقتصاديين دورة تدريبية في غزة

سلطة النقد تُنظّم بالتعاون مع شبكة الصحفيين الاقتصاديين دورة تدريبية في غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

معايعة: القطاع السياحي في العيزرية يفضح الرواية المزيفة للاحتلال

معايعة: القطاع السياحي في العيزرية يفضح الرواية المزيفة للاحتلال

هيئة مكافحة الفساد تختتم ورشة عمل تدريبية حول التحقيق في قضايا الفساد

هيئة مكافحة الفساد تختتم ورشة عمل تدريبية حول التحقيق في قضايا الفساد

مستشار اشتية: الحكومة تولي أهمية قصوى لدعم القطاع الخاص

مستشار اشتية: الحكومة تولي أهمية قصوى لدعم القطاع الخاص

سلطة النقد تُنظّم بالتعاون مع شبكة الصحفيين الاقتصاديين دورة تدريبية في غزة

سلطة النقد تُنظّم بالتعاون مع شبكة الصحفيين الاقتصاديين دورة تدريبية في غزة

المالكي يلتقي ممثل السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي

المالكي يلتقي ممثل السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي

اشتية: الخطة الأمريكية إملاءات وليست قابلة للنقاش

اشتية: الخطة الأمريكية إملاءات وليست قابلة للنقاش

بعد 35 عاماً من الخدمة بدائرة العلاج بالخارج.. عصام حمدونة يُناشد الرئيس إخراجه للعلاج

بعد 35 عاماً من الخدمة بدائرة العلاج بالخارج.. عصام حمدونة يُناشد الرئيس إخراجه للعلاج

&#34;الداخلية&#34; بغزة: معبر رفح سيُخصص يومي الأحد والاثنين لعودة المعتمرين

"الداخلية" بغزة: معبر رفح سيُخصص يومي الأحد والاثنين لعودة المعتمرين

منوعات

شاهد: مصطفى الآغا يُحرج لجين عمران

شاهد: مصطفى الآغا يُحرج لجين عمران

هل تم إيقاف محمد رمضان عن التمثيل ثلاث سنوات؟

هل تم إيقاف محمد رمضان عن التمثيل ثلاث سنوات؟

ممثلة شهيرة تتعرض للضرب المبرح أسبوعياً على يد زوجها

ممثلة شهيرة تتعرض للضرب المبرح أسبوعياً على يد زوجها

محمد منير: غنيت بعد وفاة أمي بأربع ساعات

محمد منير: غنيت بعد وفاة أمي بأربع ساعات

شاهد: عمر كمال وحمو بيكا يهديان أغنية لهاني شاكر.. &#34;يمكن يرضى عننا&#34;

شاهد: عمر كمال وحمو بيكا يهديان أغنية لهاني شاكر.. "يمكن يرضى عننا"

هاري وميغان يعلنان التاريخ الرسمي لانفصالهما عن العائلة الملكية‎

هاري وميغان يعلنان التاريخ الرسمي لانفصالهما عن العائلة الملكية‎

نانسي عجرم تثير الجدل بظهورها مع شبيه القتيل السوري

نانسي عجرم تثير الجدل بظهورها مع شبيه القتيل السوري

ظهرت تبكي بحرقة.. زوجة قصي خولي تتوعد بكشف &#34;كذبه على الملأ&#34;

ظهرت تبكي بحرقة.. زوجة قصي خولي تتوعد بكشف "كذبه على الملأ"

رانيا يوسف تدعم مطربي المهرجانات بوصلة رقص على أنغام أغنية &#34;بنت الجيران&#34;

رانيا يوسف تدعم مطربي المهرجانات بوصلة رقص على أنغام أغنية "بنت الجيران"

حسن شاكوش في ورطة جديدة.. راقصة استعراضية تفضح علاقتهما

حسن شاكوش في ورطة جديدة.. راقصة استعراضية تفضح علاقتهما

عربي

مجلس النواب الأردني يطلق حملة &#34;العودة حقي وقراري&#34;

مجلس النواب الأردني يطلق حملة "العودة حقي وقراري"

&#34;الخارجية الأردنية&#34; تدين إعلان نتنياهو بناء 2200 مستوطنة

"الخارجية الأردنية" تدين إعلان نتنياهو بناء 2200 مستوطنة

تمهيداً لتقدم دبابات بـ &#34;إدلب&#34;.. المدفعية التركية تقصف مواقع للجيش السوري

تمهيداً لتقدم دبابات بـ "إدلب".. المدفعية التركية تقصف مواقع للجيش السوري

بومبيو يبحث مع الملك السعودي في الرياض العلاقات الثنائية

بومبيو يبحث مع الملك السعودي في الرياض العلاقات الثنائية