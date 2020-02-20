معايعة: القطاع السياحي في العيزرية يفضح الرواية المزيفة للاحتلال





وقالت معايعة، في تصريح وصل "دنيا الوطن": "إن واجبنا تجاه المواقع الاثرية الفلسطينية كبير جدا، خصوصاً في هذه المرحلة الصعبة من التاريخ، وما تتعرض له من حملات تشويه، فالجميع يعلم أن هذه الأرض عربية و جذورها عربية اصيلة، ولذلك لن يغير هذا الواقع أي قرار ظالم".





جاءت اقوال الوزيرة معايعة في معرض زيارتها التفقدية لبلدة العيزرية برفقة وزير شؤون القدس السيد فادي الهدمي والتي شملت زيارة لقبر اليعازر للاطلاع على الواقع السياحي والاثرية لهذا الموقع الاثري المهم بالاضافة لزيارة متحف العيزرية والذي تشرف عليه وزارة السياحة والاثار، علاوة على الاطلاع على احدث المستجدات الجارية على افتتاح مركز استعلامات سياحي في البلدة القديمة للعيزرية بالاضافة لبحث افضل السبل للعمل على ترميم اثري انقاذي لموقع القناطر الاثري، ومن ثم دراسة الجوانب التطويرية المتاحة لهذا الموقع الاثري والمحافذي لقبر اليعازر والذي شهد اول معجزة للسيد المسيح.





واكدت معايعة اهمية البلدات القديمة التي تحتضنها المدن الفلسطينية في التاكيد على عراقة و اصالة شعب فلسطين وتجذره في هذه الارض منذ الازل، مشددة على ضرورة السعي لتطوير هذه البلدات اثريا و سياحيا لتكون رافدا اضافيا للمواقع السياحية التي تمتلكها فلسطين .





بدوره، أكد فادي الهدمي زير شؤون القدس، على التركيز على شريحة الشباب التي تنهض بهم مدينة القدس العاصمة الابدية فلسطين وان السياحة هي المكون الاساسي في منظومة عنقود العاصمة التنموي.















من جهته، اكد رئيس بلدية العيزرية السيد عصام فرعون على شكره الكبير للوزيرة معايعة على تعاونها الدائم في الحفاظ على البلدة القديمة في بلدة العيزرية ، مؤكدا استعداد البلدية للتعاون مع مختلف الجهات في سبيل تحقيق التطوير السياحي لهذه البلدة المهمة سياحيا .

رام الله - دنيا الوطناكدت وزيرة السياحة والاثار السيدة رُلى معايعة على اهمية المواقع الاثرية في العيزرية والتي تعمل على فضح الروايات المزيفة للاحتلال والتأكيد على عروبة فلسطين، مما يساهم في تعزيز الهوية الفلسطينية، مؤكدة على ان الحكومة الفلسطينية ومنذ اليوم الاول تولي قطاع السياحة اهتمام كبير لكونه نفط فلسطين.