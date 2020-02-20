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مجلس النواب الأردني يطلق حملة "العودة حقي وقراري"

مجلس النواب الأردني يطلق حملة "العودة حقي وقراري"
جلسة سابقة لمجلس النواب الأردني
رام الله - دنيا الوطن
أطلق مجلس النواب الأردني، اليوم الخميس، الحملة الشعبية المليونية، بعنوان "العودة حقي وقراري"، لتثبيت حق عودة المهجرين الفلسطينيين إلى بلادهم.

وتهدف الحملة، التي تأتي برعاية رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، للوصول إلى العالمية، من خلال جمع أكبر عدد من التوقيعات على وثيقة محددة النص باللغة العربية، ولغات عالمية ترفض "صفقة القرن"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وتدعو الوثيقة للتمسك بحق العودة، والتأكيد على وضعه المكفول في القوانين والقرارات الدولية، وتعتمد الحملة على التفاعل الشعبي من خلال منصة التوقيع على موقعها الإلكتروني، والتواصل المباشر مع الفلسطينيين داخل الوطن وفي مخيمات الشتات، من خلال فرق تطوعية بإدارة المنصة.

وأعلنت الحملة عن اطلاق الموقع الكتروني التفاعلي "ماي ريترن" لتسهيل عملية التوقيع حيث سيكون معتمدة قانونيا للتأكد من التوقيعات الإلكترونية، وأن أصحابها أشخاص حقيقيون، إلى جانب فرق من الحملة ستجوب لجمع التوقيعات الورقية والإلكترونية في مخيمات اللجوء، مضيفة ان التفاعل سيكون أيضا عبر وسم "#العودة_حقي _وقراري" بدءًا من اليوم.

وقال الفايز: إن حق العودة الذي تنادي به الوثيقة يعبر عن موقف الأردن الثابت الذي أعلنه الملك عبد الثاني.

وأكد وقوف الأردن الى جانب الشعب الفلسطيني، مشددا على أن عودة كافة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وتعويضهم، حق كفلته القوانين الدولية كافة، وأبرزها القرار "194" الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح الفايز أن فلسطين والقدس في ضمير ووجدان كل أردني، مستذكرا شهداء الأردن الذين ارتقوا على ترابها.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الأردني نصار القيسي "إن صفقة القرن تضم خروقات واضحة للحق الشرعي والتاريخي في فلسطين".

وأضاف ان المجلس يسعى الى فضح ممارسات الاحتلال الاسرائيلي، وتوسيع دائرة الرفض لـ"صفقة القرن"، لافتا إلى أن قرارات الشرعية الدولية تؤكد وتضمن حق الشعب الفلسطيني في العودة والتعويض.

من جانبه، بيّن رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى سعود أن الحملة تسعى إلى "ترجمة التوجهات الملكية الرافضة للتوطين والوطن البديل".

وجدد التأكيد على أن حق العودة حق مقدس، لا يمكن المساومة عليه أو التفريط فيه، مضيفا ان الأردن لا يستطيع الا أن يقاسم فلسطين الشهداء والتضحيات.

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