شؤون فلسطينية

عريقات: محافظة أريحا والأغوار وفلسطين خالية من فيروس (كورونا)

عريقات: محافظة أريحا والأغوار وفلسطين خالية من فيروس (كورونا)
صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن محافظة أريحا والأغوار وجميع محافظات فلسطين خالية من فيروس (كورونا).

وأوضح عريقات بعد اجتماع عام لقيادات وفعاليات محافظة أريحا والأغوار وبحضور اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس مجلس امناء جامعة الاستقلال، ومحافظ محافظة اريحا والأغوار جهاد أبو العسل، وعضو المجلس الثوري صائب نظيف، ورئيس جامعة القدس المفتوحة الدكتور كمال سلامة ومدير عام وزارة الصحة الدكتور أرب عناني ومدير مستشفى أريحا الدكتور ناصر عناني، وأمين سر حركة فتح في أقليم أريحا والأغوار نائل أبو العسل ، ومدير عام التربية والتعليم الدكتور عزمي بلاونه ورئيس الغرفة التجارية تيسير حميدي، ومدير عام الهلال الأحمر ماهر الناطور وعدد من أعضاء مجلس بلدية أريحا، وقادة الأجهزة الامنية ورؤوساء ومدراء المؤسسات الحكومية، والاتحادات والنقابات والأندية الرياضية، وعدد من الشخصيات الاعتبارية وقيادات المحافظة .

أكد عريقات، أنه وبناءاً على تعليمات الرئيس محمود عباس، تم تخصيص مبنى لاستيعاب كل أبناء الشعب الفلسطيني، الذين يعودون من الصين، وذلك لاجراء الفحوصات اللازمة لهم، وإبقائهم لفترة زمنية محددة حتى يتم التأكد من سلامتهم، وأن هناك خمسة من أبناءنا وصلوا بالفعل من الصين، وتم فحصم وخضعوا للأختبارات وتبين خلوهم من أي مرض وتم تشكيل لجنة برئاسة المحافظ، ومدير عام الصحة، ومدير مستشفى أريحا، وامين سر أقليم حركة فتح، في اقليم اريحا والأغوار وقادة الأجهزة الأمنية، واللواء  الدكتور توفيق الطيراوي، والدكتور كمال سلامة، والدكتور صائب عريقات لمتابعة وتوفير كل ما يلزم من أحتياجات لتوفير المتطلبات والمستلزمات للتأكد من خلو دولة فلسطين من هذا الفايروس، وسوف تكون هذه اللجنة في حال انعقاد دائم.

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