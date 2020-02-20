شؤون فلسطينية

فصائل فلسطينية تصدر بياناً عاجلاً بعد تعديل اسم هيئة مسيرات العودة

فصائل فلسطينية تصدر بياناً عاجلاً بعد تعديل اسم هيئة مسيرات العودة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت ثلاثة فصائل فلسطينية، اليوم الخميس، بياناً عاجلاً بعد تعديل مسمى الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة كسر الحصار، وإضافة مواجهة (صفقة القرن) للمسمى.

والفصائل الثلاثة هي: "حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، طلائع حرب التحرير الشعبية قوات الصاعقة"، وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.

في الوقت الذي يتطلب منا جميعا الوقوف موحدين لمواجهة صفقة القرن والدفاع عن قضيتنا الوطنية وترك الخلافات والتباينات السياسية جانبا، فقد جرى تغيير اسم الهيئة الوطنية لمسيرات العودة و كسر الحصار بعيداً عن التوافق الوطني والشراكة الوطنية، ولم يتم الأخذ بالاقتراحات التي قدمناها والتي تضمنت مرتكزات وآليات عمل بالاستفادة من التجربة بهدف توحيد الجهود وتطوير للأداء. 

وعليه فإننا نعلن أننا لسنا جزءا من الهيئة التي جرى تغيير إسمها ونؤكد على أهمية تشكيل لجنة وطنية لمواجهة صفقة القرن بمحددات ومنطلقات توافقية واضحة.

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