شؤون فلسطينية

هيئة مكافحة الفساد تختتم ورشة عمل تدريبية حول التحقيق في قضايا الفساد

هيئة مكافحة الفساد تختتم ورشة عمل تدريبية حول التحقيق في قضايا الفساد
رام الله - دنيا الوطن
اختتمت هيئة مكافحة الفساد، اليوم الخميس، ورشة العمل التي نظمتها بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حول التحقيق في قضايا الفساد، والتي امتدت على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والأجهزة والهيئات المحلية.

وأوضح مدير عام وحدة التعاون الدولي والمحلي في هيئة مكافحة سعيد شحادة أن هذه الدورة سوف تساهم بتبادل الخبرات وصقل مهارات موظفي الهيئة، خاصة فيما يتعلق بالتحقيق في قضايا الفساد، مؤكداً بأن الهيئة تسعى لتطوير برامج تدريبية ودورات متخصصة في مجال مكافحة الفساد.

وشكر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على تعاونه الدائم مع هيئة مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن التعاون بين الطرفين مثمر جداً، حيث يمتلك المكتب خبرات كبيرة في مجال جرائم الفساد ومكافحتها.

من جانبه، أكد مدير المشاريع في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة معتصم عوض أن المكتب ملتزم بدعم الهيئة بكافة الأدوات والسبل المُتاحة، مشدداً على أهمية هذه الدورات في تطوير أداء المؤسسات والهيئات.

وأشاد بعمل هيئة مكافحة الفساد وجهودها الكبيرة التي تبذلها في مجال مكافحة الفساد وخدمة الشعب الفلسطيني وإيجاد بيئة مجتمعية رافضة للفساد.

هذا وتسعى هيئة مكافحة الفساد لإتاحة الفرصة لموظفيها وكادرها للمشاركة بعدد من الدورات وورش العمل التدريبية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، بهدف تطوير أداء موظفيها لخدمة المواطنين بأفضل صورة ممكنة.

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