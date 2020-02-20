شؤون فلسطينية

مستشار اشتية: الحكومة تولي أهمية قصوى لدعم القطاع الخاص

مستشار اشتية: الحكومة تولي أهمية قصوى لدعم القطاع الخاص
رام الله - دنيا الوطن
أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية الوزير ناصر قطامي، أن الحكومة، تولي أهمية قصوى لدعم القطاع الخاص، والذي يشهد تقدماً ملحوظاً في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بفضل التسهيلات والمبادرات التي تتبناها الحكومة في سبيل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي.

وقال قطامي: إن رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، يحرص على اتخاذ الإجراءات الوقائية، ووضع التدخلات والخطط المدروسة لكافة البرامج الوطنية في سبيل الارتقاء في تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والعمل على زيادة قدرته التنافسية محلياً وخارجياً.

جاء ذلك، خلال زيارة قام بها قطامي إلى غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله، التقى خلالها برئيس الغرفة عبد الغني العطاري، ونائبه، محمد ابو زيد، وأمين السر، زاهر حميدات، وعضو مجلس الإدارة، أمين الصندوق، بسام الرباح.

من جانبه، استعرض العطاري، أهم إنجازات الغرفة في المحافظة والتحديات والعقبات التي تواجه هذا القطاع، مشيداً في الوقت ذاته بزيارة قطامي للغرفة.

وأكد على ضرورة عقد لقاءات دورية مستقبلية؛ للتباحث بشكل موسع حول سبل التعاون المشترك وآليات الاستفادة الممكنة والمتاحة من الصناديق العربية والإسلامية والبنك الإسلامي للتنمية- جدة؛ لتوفير احتياجات ومطالب القطاع الخاص، ضمن سلم الأولويات الوطنية.

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