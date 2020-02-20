شؤون فلسطينية

سلطة النقد تُنظّم بالتعاون مع شبكة الصحفيين الاقتصاديين دورة تدريبية في غزة

سلطة النقد تُنظّم بالتعاون مع شبكة الصحفيين الاقتصاديين دورة تدريبية في غزة
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
نظمت سلطة النقد، بمقرها في غزة، بالتعاون مع شبكة الصحفيين الاقتصاديين، دورة تدريبية تحت عنوان "مفاهيم ومصطلحات مصرفية"، بمشاركة عدد من الصحفيين المهتمين بتغطية النشاطات والفعاليات الاقتصادية من وسائل إعلامية مختلفة.

وفي بداية اللقاء، رحب محمد العجلة، رئيس قسم العلاقات العامة في سلطة النقد، باسم المحافظ عزام الشوا بالصحفيين المشاركين في الدورة، وتمنى لهم الاستفادة من هذا اليوم التدريبي، الذي يأتي ثمرة لتوقيع مذكرة تفاهم بين سلطة النقد، ونقابة الصحفيين من أجل تعزيز وتطوير الإعلام الاقتصادي.

وبدوره، أشاد الصحفي حامد جاد، ممثل شبكة الصحفيين الاقتصاديين، بالتعاون القائم مع سلطة النقد، مشيراً إلى جهود الشبكة المنبثقة عن النقابة لتطوير قدرات الصحفيين الاقتصاديين، ومؤكداً على ضرورة ألاّ يقتصر دور الصحفي على نقل المعلومة فقط، ولكن يجب فهمها جيداً وتحليلها وتوصيلها للجمهور بطريقة مفهومة.

وقام بالتدريب من سلطة النقد كل من: د. سيف الدين عودة، رئيس قسم السياسة النقدية والأسواق المالية في دائرة الأبحاث والسياسات النقدية، ورأفت الأعرج، المشرف الإقليمي لدائرة الرقابة والتفتيش بغزة، حيث تناولا بطريقة جمعت بين الجانبين النظري والتطبيقي، شرح وتحليل الكثير من المفاهيم والمصطلحات الاقتصادية بشكل عام والمالية والمصرفية بشكل خاص، وكيفية توظيفها في المواد والتقارير الصحفية بطريقة مهنية في سبيل زيادة معرفتهم وثقافتهم المالية والاقتصادية، ومكونات النظام المالي الفلسطيني مع التركيز على القطاعات الأربعة التي تشرف عليها سلطة النقد، وهي المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصص، والصرافون، وشركات خدمات الدفع الإلكتروني.

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