دولي

أول تعليق من ميركل على الهجوم المسلح في مدينة هاناو

أول تعليق من ميركل على الهجوم المسلح في مدينة هاناو
رام الله - دنيا الوطن
قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل: إن السلطات تعمل كل ما يلزم من أجل توضيح خلفية الهجوم في مدينة هاناو غربي البلاد، مشددة على أن ألمانيا لا تميز مواطنيها، وفقاً للأصل والدين.

ولفتت المستشارة الألمانية إلى أن هناك العديد من العلامات تشير إلى أن إطلاق النار وقع بدافع عنصري، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

ولفت المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن سيبرت، عبر (تويتر)، إلى أن ميركل، ألغت برنامجها المقرر اليوم في مدينة هال، بسبب الهجوم الذي أدى إلى مقتل 11 شخصاً، في وقت قالت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب- كارنباور، إن "اليمين المتطرف يسمم بشكل متزايد المجتمع الألماني".

من جهة أخرى، أعرب وزير الداخلية الألماني هايكو ماس، عن تعازيه لذوي ضحايا الهجوم في بلدة هاناو، والشفاء العاجل للمصابين.

ووقع هجوم مسلح على مقهيين في مدينة هاناو غربي ألمانيا، أدى إلى مقتل 9 أشخاص، بينهم مغتربون أتراك، ما دفع الرئاسة التركية إلى مطالبة ألمانيا بالكشف عن حيثيات الهجوم.

وفتح الادعاء العام في ألمانيا، تحقيقاً بشبهة "العمل الإرهابي"، فيما قال وزير محلي: إن دوافع منفذ الهجوم كانت "كراهية الأجانب".

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