اشتية: الخطة الأمريكية إملاءات وليست قابلة للنقاش

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن الخطة الأمريكية، ما هي إلا إملاءات، وليست قابلة للنقاش، ولن يتم القبول بها، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة، لم ولن تجد شريكاً لها من أجل تطبيقها، لا في الاتحاد الأوروبي، ولا في الدول العربية.



جاء ذلك، خلال استقبال اشتية، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، وزيرة خارجية النرويج ايني ماري اريكسن، حيث بحث معها آخر التطورات السياسية، ومستجدات الأوضاع، خاصة ما يتعلق بـ (صفقة القرن) الامريكية.



وقال اشتية: "يجب أن يتم إنشاء مجموعة دولية، تكون راعية للسلام، وإطلاق المفاوضات على أساس مبادرة السلام العربية، ومبادئ الاتحاد الأوروبي، وقرارات الأمم المتحدة، والشرعية الدولية، تكون الولايات المتحدة جزءاً منها".



وطالب رئيس الوزراء، باعتراف دول أوروبا بالدولة الفلسطينية، خاصة بعد فشل "الصفقة الأمريكية"، من أجل الحفاظ على حل الدولتين من التلاشي، ولمواجهة مخططات الاحتلال لضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل.



وثمن اشتية تصريحات وموقف النرويج، بخصوص (صفقة القرن)، والتزامها بحل الدولتين، وقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي.

رام الله - دنيا الوطن