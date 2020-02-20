بعد 35 عاماً من الخدمة بدائرة العلاج بالخارج.. عصام حمدونة يُناشد الرئيس إخراجه للعلاج

رام الله - دنيا الوطن

يُعاني المواطن عصام سليم حمدونة (54 عاماً)، من ذبحة قلبية حادة غير مُستقرة، ويحتاج بشكل عاجل إلى تركيب دعامات دوائية في الشريان الأيسر.

لكن حمدونة اصطدم برفض دائرة العلاج بالخارج قبول تحويلته للعلاج خارج غزة، يبكي أثناء حديثه لـ"دنيا الوطن": "في رقبتي ثمان فتيات، ولدي ولد واحد يُعاني من الصرع، وأُصبت سابقاً بجلطة في الدماغ جعلت لساني ثقيلاً".

وأضاف: "أنا كنت موظفاً في دائرة العلاج بالخارج بغزة لمدة 35 عاماً، وأُطالب اليوم بحقي كمُواطن عادي بالعلاج".

ووجه حمدونة مناشدته للرئيس عباس بالتدخل لعلاجه، وإخراجه الذي ترفضه الدائرة بحجة وجود علاج في غزة.



