"الداخلية" بغزة: معبر رفح سيُخصص يومي الأحد والاثنين لعودة المعتمرين
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الخميس، تصريحاً بشأن آلية السفر عبر (معبر رفح) يومي الأحد والاثنين المقبلين.
وقالت في التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نُنوه للمواطنين الكرام، إلى أن العمل عبر (معبر رفح البري) ليومي الأحد والاثنين الموافقين 23 و24 شباط/ فبراير، سيُخصص فقط لمغادرة ووصول أفواج المعتمرين".
أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الخميس، تصريحاً بشأن آلية السفر عبر (معبر رفح) يومي الأحد والاثنين المقبلين.
وقالت في التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نُنوه للمواطنين الكرام، إلى أن العمل عبر (معبر رفح البري) ليومي الأحد والاثنين الموافقين 23 و24 شباط/ فبراير، سيُخصص فقط لمغادرة ووصول أفواج المعتمرين".
وأضافت: "عليه ستتوقف حركة سفر المواطنين العاديين في الاتجاهين خلال اليومين".
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