"الداخلية" بغزة: معبر رفح سيُخصص يومي الأحد والاثنين لعودة المعتمرين





وأضافت: "عليه ستتوقف حركة سفر المواطنين العاديين في الاتجاهين خلال اليومين".



رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الخميس، تصريحاً بشأن آلية السفر عبر (معبر رفح) يومي الأحد والاثنين المقبلين.وقالت في التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نُنوه للمواطنين الكرام، إلى أن العمل عبر (معبر رفح البري) ليومي الأحد والاثنين الموافقين 23 و24 شباط/ فبراير، سيُخصص فقط لمغادرة ووصول أفواج المعتمرين".