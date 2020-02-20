نتنياهو يُعلن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية

كما قالت وكالة أنباء (الأناضول): إن نتنياهو، أعلن خططاً لبناء 5200 وحدة استيطانية جديدة بالقدس.





وأضافت: أن "رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، يريد توجيه ضربة قاتلة أخرى لاحتمال قيام (حل الدولتين) وأن الحى الاستيطانى المخطط له، يقع بين رام الله والقدس المحتلة، ما يحول دون قيام دولة فلسطينية".





وتابعت: "إن تمت الموافقة على الخطة، سيمثل إنشاء مستوطنة جديدة في القدس الشرقية لأول مرة منذ أن أقامت حكومة نتنياهو مستوطنة (هار حوما) على جبل أبوغنيم عام 1997".

وكانت حركة (السلام الآن) الإسرائيلية، قالت: إن وزارة الإسكان، أعدت خطة لبناء تسعة آلاف وحدة استيطانية في مطار قلنديا السابق شمال القدس، وسط الأحياء الفلسطينية.