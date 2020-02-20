الشؤون المدنية: لا معلومات لدينا حول رفع إسرائيل أعداد التصاريح لتُجار غزة

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خاص دنيا الوطن

أكدت مصادر في هيئة الشؤون المدنية، اليوم الخميس، أنه لا معلومات حول قضية التصاريح من الجانب الإسرائيلي.



وقالت المصادر لـ"دنيا الوطن": إن كل ما نُشر مصدره الإعلام الإسرائيلي، فتارة يقولون تم إصدار 5000، وتارة 10 آلاف تصريح، ولا معلومات، وصلت الهيئة بخصوص هذا الأمر، وعند توفر أي معلومات، سيتم نشرها.



يُشار إلى أن إذاعة (كان) الإسرائيلية، قالت اليوم الخميس: إن هناك توجهًا لدى المستويين السياسي والأمني في إسرائيل، من أجل رفع عدد تصاريح التجار بغزة إلى 10 آلاف، شريطة استمرار الهدوء الحالي في قطاع غزة.



وأوضحت، أن ذلك يأتي بعد يومين من زيادة إسرائيل عدد التصاريح إلى 7 آلاف، بعد أن كانت 5 آلاف فقط.