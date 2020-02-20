شؤون فلسطينية

وزير المالية يطلع وزيرة الخارجية النرويجية على الوضع المالي الفلسطيني

وزير المالية يطلع وزيرة الخارجية النرويجية على الوضع المالي الفلسطيني
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير المالية شكري بشارة صباح اليوم الخميس، وزيرة الخارجية النرويجية، آن ماري اريكسون، والوفد المرافق لها بحضور سفيرة دولة فلسطين في النرويج، ماري انطوانيت سادين؛ لمناقشة الوضع الاقتصادي الفلسطيني، وبحث أهم الأوليات، التي ستناقش في اجتماع المانحين، المنوي عقده في شهر نيسان/ أبريل من العام الحالي في العاصمة البلجيكية بروكسل. 

وأطلع بشارة الوفد النرويجي على الوضع المالي في فلسطين، وقدم لمحة عن موازنة العام 2020 والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، باقتطاع مبالغ من أموال العائدات الضريبية، التي هي أموال الشعب الفلسطيني.

كما أكد على ضرورة استغلال اجتماع المانحين المقبل لإعادة التأكيد على الدعم الدولي لحل الدولتين، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وأطر عملية السلام المتفق عليها منذ مؤتمر مدريد للسلام، بعيداً عن خطط الضم والقرارات إحادية الجانب التي تمثلها ما تسمى بـ (صفقة القرن).

ودعا بشارة الحكومة النرويجية؛ لممارسة الضغط على الجانب الإسرائيلي للإلتزام بالاتفاقيات الموقعة، ومساعدة جهود دولة فلسطين في مجال التحكيم الدولي في الخروقات الإسرائيلية للاتفاقيات الثنائية.  

بدورها، أكدت وزيرة الخارجية النرويجية، أن النرويج تنظر بأهمية لاجتماع المانحين المقبل، بكونه إحدى الأدوات الدولية المهمة لاستمرار الدعم الدولي لمؤسسات دولة فلسطين، والسعي لتنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الجانبين.

وعبرت الوزيرة عن أملها في أن يحمل الاجتماع المقبل في طياته بعض الحلول الاقتصادية، التي قد تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الفلسطيني. 

أخبار ذات صلة

مستشار اشتية: الحكومة تولي أهمية قصوى لدعم القطاع الخاص

مستشار اشتية: الحكومة تولي أهمية قصوى لدعم القطاع الخاص

اشتية: الخطة الأمريكية إملاءات وليست قابلة للنقاش

اشتية: الخطة الأمريكية إملاءات وليست قابلة للنقاش

بعد 35 عاماً من الخدمة بدائرة العلاج بالخارج.. عصام حمدونة يُناشد الرئيس إخراجه للعلاج

بعد 35 عاماً من الخدمة بدائرة العلاج بالخارج.. عصام حمدونة يُناشد الرئيس إخراجه للعلاج

&#34;الداخلية&#34; بغزة: معبر رفح سيُخصص يومي الأحد والاثنين لعودة المعتمرين

"الداخلية" بغزة: معبر رفح سيُخصص يومي الأحد والاثنين لعودة المعتمرين

أم لطفلين تُناشد توفير جوزات سفر وتكاليف مواصلات لاستكمال علاجها بمصر

أم لطفلين تُناشد توفير جوزات سفر وتكاليف مواصلات لاستكمال علاجها بمصر

نتنياهو يُعلن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية

نتنياهو يُعلن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية

الشؤون المدنية: لا معلومات لدينا حول رفع إسرائيل أعداد التصاريح لتُجار غزة

الشؤون المدنية: لا معلومات لدينا حول رفع إسرائيل أعداد التصاريح لتُجار غزة

مسؤول أممي: (صفقة القرن) انتهاك للقانون الدولي وحل الدولتين السبيل الوحيد للسلام

مسؤول أممي: (صفقة القرن) انتهاك للقانون الدولي وحل الدولتين السبيل الوحيد للسلام

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

مستشار اشتية: الحكومة تولي أهمية قصوى لدعم القطاع الخاص

مستشار اشتية: الحكومة تولي أهمية قصوى لدعم القطاع الخاص

اشتية: الخطة الأمريكية إملاءات وليست قابلة للنقاش

اشتية: الخطة الأمريكية إملاءات وليست قابلة للنقاش

بعد 35 عاماً من الخدمة بدائرة العلاج بالخارج.. عصام حمدونة يُناشد الرئيس إخراجه للعلاج

بعد 35 عاماً من الخدمة بدائرة العلاج بالخارج.. عصام حمدونة يُناشد الرئيس إخراجه للعلاج

&#34;الداخلية&#34; بغزة: معبر رفح سيُخصص يومي الأحد والاثنين لعودة المعتمرين

"الداخلية" بغزة: معبر رفح سيُخصص يومي الأحد والاثنين لعودة المعتمرين

أم لطفلين تُناشد توفير جوزات سفر وتكاليف مواصلات لاستكمال علاجها بمصر

أم لطفلين تُناشد توفير جوزات سفر وتكاليف مواصلات لاستكمال علاجها بمصر

وزير المالية يطلع وزيرة الخارجية النرويجية على الوضع المالي الفلسطيني

وزير المالية يطلع وزيرة الخارجية النرويجية على الوضع المالي الفلسطيني

مسؤول أممي: (صفقة القرن) انتهاك للقانون الدولي وحل الدولتين السبيل الوحيد للسلام

مسؤول أممي: (صفقة القرن) انتهاك للقانون الدولي وحل الدولتين السبيل الوحيد للسلام

الكويت تواصل دعمها لقطاع التعليم في فلسطين

الكويت تواصل دعمها لقطاع التعليم في فلسطين

منوعات

هل تم إيقاف محمد رمضان عن التمثيل ثلاث سنوات؟

هل تم إيقاف محمد رمضان عن التمثيل ثلاث سنوات؟

ممثلة شهيرة تتعرض للضرب المبرح أسبوعياً على يد زوجها

ممثلة شهيرة تتعرض للضرب المبرح أسبوعياً على يد زوجها

محمد منير: غنيت بعد وفاة أمي بأربع ساعات

محمد منير: غنيت بعد وفاة أمي بأربع ساعات

شاهد: عمر كمال وحمو بيكا يهديان أغنية لهاني شاكر.. &#34;يمكن يرضى عننا&#34;

شاهد: عمر كمال وحمو بيكا يهديان أغنية لهاني شاكر.. "يمكن يرضى عننا"

هاري وميغان يعلنان التاريخ الرسمي لانفصالهما عن العائلة الملكية‎

هاري وميغان يعلنان التاريخ الرسمي لانفصالهما عن العائلة الملكية‎

نانسي عجرم تثير الجدل بظهورها مع شبيه القتيل السوري

نانسي عجرم تثير الجدل بظهورها مع شبيه القتيل السوري

ظهرت تبكي بحرقة.. زوجة قصي خولي تتوعد بكشف &#34;كذبه على الملأ&#34;

ظهرت تبكي بحرقة.. زوجة قصي خولي تتوعد بكشف "كذبه على الملأ"

رانيا يوسف تدعم مطربي المهرجانات بوصلة رقص على أنغام أغنية &#34;بنت الجيران&#34;

رانيا يوسف تدعم مطربي المهرجانات بوصلة رقص على أنغام أغنية "بنت الجيران"

حسن شاكوش في ورطة جديدة.. راقصة استعراضية تفضح علاقتهما

حسن شاكوش في ورطة جديدة.. راقصة استعراضية تفضح علاقتهما

&#34;سندريلا الإعلام السوداني&#34;.. من هي رتاج الآغا التي غيبها الموت؟

"سندريلا الإعلام السوداني".. من هي رتاج الآغا التي غيبها الموت؟

عربي

تمهيداً لتقدم دبابات بـ &#34;إدلب&#34;.. المدفعية التركية تقصف مواقع للجيش السوري

تمهيداً لتقدم دبابات بـ "إدلب".. المدفعية التركية تقصف مواقع للجيش السوري

بومبيو يبحث مع الملك السعودي في الرياض العلاقات الثنائية

بومبيو يبحث مع الملك السعودي في الرياض العلاقات الثنائية

أول تصريح لوزير الدفاع اليمني بعد محاولة اغتياله

أول تصريح لوزير الدفاع اليمني بعد محاولة اغتياله

البنتاغون يُعلن مفاجأة بشأن هجوم (أرامكو)

البنتاغون يُعلن مفاجأة بشأن هجوم (أرامكو)