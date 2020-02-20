وزير المالية يطلع وزيرة الخارجية النرويجية على الوضع المالي الفلسطيني





وعبرت الوزيرة عن أملها في أن يحمل الاجتماع المقبل في طياته بعض الحلول الاقتصادية، التي قد تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير المالية شكري بشارة صباح اليوم الخميس، وزيرة الخارجية النرويجية، آن ماري اريكسون، والوفد المرافق لها بحضور سفيرة دولة فلسطين في النرويج، ماري انطوانيت سادين؛ لمناقشة الوضع الاقتصادي الفلسطيني، وبحث أهم الأوليات، التي ستناقش في اجتماع المانحين، المنوي عقده في شهر نيسان/ أبريل من العام الحالي في العاصمة البلجيكية بروكسل.وأطلع بشارة الوفد النرويجي على الوضع المالي في فلسطين، وقدم لمحة عن موازنة العام 2020 والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، باقتطاع مبالغ من أموال العائدات الضريبية، التي هي أموال الشعب الفلسطيني.كما أكد على ضرورة استغلال اجتماع المانحين المقبل لإعادة التأكيد على الدعم الدولي لحل الدولتين، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وأطر عملية السلام المتفق عليها منذ مؤتمر مدريد للسلام، بعيداً عن خطط الضم والقرارات إحادية الجانب التي تمثلها ما تسمى بـ (صفقة القرن).ودعا بشارة الحكومة النرويجية؛ لممارسة الضغط على الجانب الإسرائيلي للإلتزام بالاتفاقيات الموقعة، ومساعدة جهود دولة فلسطين في مجال التحكيم الدولي في الخروقات الإسرائيلية للاتفاقيات الثنائية.بدورها، أكدت وزيرة الخارجية النرويجية، أن النرويج تنظر بأهمية لاجتماع المانحين المقبل، بكونه إحدى الأدوات الدولية المهمة لاستمرار الدعم الدولي لمؤسسات دولة فلسطين، والسعي لتنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الجانبين.