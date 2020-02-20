شؤون فلسطينية

الكويت تواصل دعمها لقطاع التعليم في فلسطين

الكويت تواصل دعمها لقطاع التعليم في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
تبنت الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة بدولة الكويت، دعم مدارس التربية والتعليم في فلسطين، بمختبرات حاسوب حديثة، يأتي هذا الدعم مواصلة واستمراراً من الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة في دعم المسيرة التعليمية في فلسطين بكافة مكوناتها.

وقال رمزي كتانة، عضو مجلس إدارة جمعية الزيتونة للتنمية الشبابية في فلسطين، مسؤول الإعلام: إن الشراكة المتواصلة مع الأشقاء بدولة الكويت الشقيقة، وخاصة مع الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة التي نفذت وما زالت تنفذ وتقدم الدعم لشتى الاحتياجات في قطاع التربية التعليم والتعليم العالي من دعم طلبة في الجامعات إلى تنفيذ المشاريع المساندة للمدارس والجامعات من مكتبات ومختبرات حاسوب متقدمة.

وأشار كتانة إلى أن الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة، قررت انشاء 6 مختبرات حاسوب متقدمة، تشتمل على أجهزة حاسوب وكافة المستلزمات المساندة من طاولات ومقاعد وألواح ذكية في عدد من المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم في مختلف المحافظات الفلسطينية، مواصلة دعمها للشعب الفلسطيني.

وأوضح أنه سيتم تنفيذ المختبرات في المدارس الحكومية التي تحتاج الى دعم لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها لأبنائنا الطلبـة في مجال التعليم التكنولوجي والأكثر حاجة وستنفذ هذه المختبرات في كلٍ من: مدارس العاصمة القدس ومحافظات طولكرم والخليل ونابلس ورام الله والبيرة.

وأكد كتانة أن جمعية الزيتونة في فلسطين تواصل عملها مع مختلف المؤسسات الداعمة في الوطن العربي من أجل خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني وخاصة في قطاع دعم التعليم وتنمية دور الشباب والمرأة للتخفيف من الاعباء التي يمكن ان تعيق تقدم مؤسسات شعبنا الفلسطيني، جراء استمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأعرب كتانة نيابة عن المؤسسات التعليمية والجامعات والطلبة عن عميق شكره وتقديره للأشقاء في الكويت الشقيق، وخاصة الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة وكافة المؤسسات التي ما توانت لحظة عن الوقوف لمساندة شعبنا الفلسطيني في كافة المجالات، وأن الدور الذي تضطلع به الكويت منذ عقود في مساندة القضية الفلسطينية والمواقف الشامخة بتمسكها في المبادئ السامية تجاه القدس والقضية الفلسطينية بدءاً من امير البلاد إلى الحكومة ومجلس الأمة، والمؤسسات الأهلية والشعبية يؤكد باستمرار حرص الاشقاء في الكويت في الوقوف إلى جانب أشقائهم في فلسطين للوصول إلى الحرية والاستقلال.

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