شؤون فلسطينية

الداخلية تُحدد تفاصيل استصدار جواز السفر لغزة وتُقر التكاليف

الداخلية تُحدد تفاصيل استصدار جواز السفر لغزة وتُقر التكاليف
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وكيل وزارة الداخلية الفلسطينية، يوسف حرب، أن رسوم استصدار جواز السفر للمواطنين في قطاع غزة، منذ بداية شهر آذار/ مارس المقبل، لن تتجاوز الـ 250 شيكلاً.

وأوضح حرب، لتلفزيون (فلسطين) الرسمي، أن الوزارة خاطبت نقابة المحامين لتخفيض تكلفة الوكالة لعمل جواز السفر من 50 إلى 20 شيكلاً، وسوف يتم تنفيذ الاتفاق منذ بداية آذار/ مارس، بالإضافة إلى تقاضي 20 شيكلاً قيمة طباعة المعاملة، وإرسالها عبر البريد ليصبح المبلغ كحد أقصى 250".

وقال حرب: إن الوزارة تلقت العديد من الاتصالات والاستفسارات والفيديوهات، التي تؤكد أن استصدار جواز السفر لأبناء القطاع قد يكلف 700 شيكل، وفي بعض الأحيان يتجاوز ذلك، مؤكداً أن الوزارة لا تعلم إلى أين تذهب الأموال، وأنها أصبحت ظاهرة مزعجة.

ولفت حرب إلى أن رسوم أي جواز سفر فلسطيني في كل أماكن تواجده لا تتجاوز الــ 210 شيكل، وقد يتم أخذ قيمة 10 شواكل أو 5 شواكل مقابل طباعة صور أو غيرها من الإجراءات، وبالتالي لن تكلف المعاملة لتسليمها للوزارة أكثر من 230 شيكلاً".

وفي سياق آخر،  أكد حرب، أن الوزارة سوف تطلق في بداية الشهر القادم النافذة الإلكترونية، التي تهتم بموضوع المؤسسات غير الحكومية، مثل الجمعيات الخيرية وغير الربحية، والتي ستساهم في إطلاع المواطن الفلسطيني على موقعها وآلية التواصل معها، والخدمات التي تقدمها والهدف من إنشائها.

وأوضح، أن الوزارة منذ ثلاثة شهور، أنجزت إدخال كل الجمعيات والمؤسسات غير الأهلية عبر الحاسوب، وفي منتصف آذار/ مارس سوف تطلق هذه الخدمة، وستكون متاحة لكل المواطنين.

وأكد حرب أنه وخلال الأيام المقبلة، سوف تعلن الحكومة عن بعض الخدمات الإلكترونية في بعض المجالات، مشيراً إلى إشكالية مسألة الدفع، فليس كل مواطن فلسطيني لديه ثقافة استخدام البطاقة، حتى تشكل عنوان الدفع المباشر".

ولفت إلى التعاقد مع شركة فرنسية في العام 2017 للتحضير معهم لموضوع (البيومتري)، وأنجزت في العام 2019 البرنامج بالكامل، وتم رصد مبلغ من المال من قبل الحكومة لجلب المعدات والماكنات والنظام، وأن الحكومة، أخذت الموافقة على إدخال الأجهزة والماكنات، إلا أنه وفي بداية شباط/ فبراير، تم احتجازها لدى الإسرائيليين، ولا زالوا يرفضون إخراجها ودون أي حجج.

وفيما يتعلق بالمنصة التفاعلية، بين أن الهدف منها، تقديم خدمة الاستفسار أو حل مشكلة المواطن، من خلال التواصل مع وزارة الداخلية عبر هذه المنصة.

وحول مواكبة التطور في إصدار جواز السفر إلكترونياً، قال حرب: "نحن نصدر جواز السفر بشكل سريع قياساً مع العالم، وكحد أقصى يصدر خلال 24 ساعة، وفي بعض الأحيان يصدر في نفس اليوم، لافتاً إلى أنه يوجد مديريات تابعة للوزارة في كافة المدن، ومكاتب في بعض التجمعات الريفية".

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