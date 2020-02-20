تمهيداً لتقدم دبابات بـ "إدلب".. المدفعية التركية تقصف مواقع للجيش السوري

آليات تركية - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلامية تركية، إن المدفعية التركية، قصفت مواقع للجيش السوري؛ لتغطية تقدم قوات خاصة تركية، ودبابات باتجاه المناطق التي سيطرت عليها القوات الحكومية السورية في إدلب.



وقال موقع (روسيا اليوم): إن فصائل مسلحة تابعة لأنقرة، شنت هجوماً عنيفاً على مواقع الجيش السوري في "سراقب" و"النيرب" بدعم من الجيش التركي.



وأضاف: أن الجيش السوري دمر عددا من آليات الجيش التركي أثناء محاولتها التقدم باتجاه قرية النيرب، شمال غربي سوريا.