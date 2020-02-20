بومبيو يبحث مع الملك السعودي في الرياض العلاقات الثنائية





وكتب بومبيو في تغريدة نشرها الأربعاء، عبر حسابه في (تويتر): "أنا سعيد لعودتي وزيارتي الرياض؛ لتأكيد التزام الحكومة الأمريكية القوي بأمن المملكة"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).



وأضاف "هناك حاجة مستمرة للوقوف مع السعودية في مواجهة سلوك إيران الخبيث في المنطقة"



والأربعاء، وصل بومبيو إلى الرياض، وكان في استقباله بمطار الملك خالد، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود، سفيرة المملكة لدى واشنطن، وسفير الولايات المتحدة لدى المملكة جون أبي زيد، وعدد من المسؤولين، وفق وكالة الأنباء السعودية.

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مع الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، في الرياض، العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجمل الأحداث الإقليمية والدولية.ونقل بومبيو للملك سلمان، تحيات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فيما حمله الملك تحياته للرئيس الأمريكي، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).وبحث الجانبان، خلال اللقاء، الذي حضرته سفيرة المملكة في واشنطن، ريما بنت بندر، ووزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، ومجمل الأحداث الإقليمية والدولية، وموقف البلدين منها، والجهود المبذولة تجاهها.وكان بومبيو، قال: إن زيارته للعاصمة السعودية الرياض، لتأكيد التزام الحكومة الأمريكية بأمن المملكة.