"جودة البيئة": شكلنا لجنة حكومية لصياغة نظام يُحدد ضوابط عمل المولدات الكهربائية

مولد كهربائي - أرشيف

رابط مختصر:

خاص دنيا الوطن

قال مدير دائرة المواصفات والتفتيش البيئي في سلطة البيئة، فادي نصار: إن المولدات الكهربائية، ظهرت وانتشرت في قطاع غزة، بعد حدوث أزمة الكهرباء، فى عام 2006، ولذلك قامت سلطة البيئة بتشكيل لجنة لصياغة نظام يحدد ضوابط عمل هذه المولدات، وقامت بالبحث عن بدائل متعددة لتوليد الطاقة.



وأضاف في مقابلة مع "دنيا الوطن TV": "بعد أن أصبحت المولدات الكهربائية، منفعة للمستثمرين في قطاع غزة، فكان هنا الحاجة لتدخل الجهات الحكومية لضبط عمل هذه المولدات، وانبثق عن ذلك تشكيل لجنة حكومية لصياغة نظام يحدد الضوابط من الناحية الاقتصادية، من ناحية السلامة والأمن، ومن الناحية التنظيمية، ومن الناحية البيئية لعمل هذه المولدات".



وأشار نصار، إلى أن المختصين في سلطة جودة البيئة، يركزون على الآثار البيئية لهذه المولدات، حيث تتمثل هذه الآثار بالتلوث الضوضائي، الناتج عن عمل المولدات، وأيضاً التلوث الهوائي الناتج عن احتراق الوقود داخل المولدات.



وأوضح مدير دائرة المواصفات والتفتيش البيئي في سلطة البيئة، أن كمية الملوثات الناتجة عن عمل المولدات، تعتمد على عدة عوامل، منها سنة إنتاج المولد، القدرة التوليدية للمولدات والتي تقاس بـ KFA، كلما زادت القدرة التوليدية زادت الآثار البيئية له، كما يعتمد على الصيانة الدورية من أصحاب المولدات، ومدى اتخاذهم للإجراءات للحد من التلوث، منوهاً إلى أن اللجنة لم تباشر عملها، وقد تم اعتمادها في بداية السنة الحالية، وسيتم تطبيق هذا النظام بداية الشهر المقبل.



وبيّن نصار، أن الجهات المعنية بهذه المولدات، قبل تشكيل اللجنة كانت تتابع عملها في الجهة المختصة بها، ونحن في سلطة البيئة كان يصلنا عدة شكاوى من المواطنين، وتم معالجة ما نختص به، منوهاً إلى أنه كان هناك تراجع في العمل، ولم يتم وضع خطورة المولدات كأولوية من أولويات العمل.