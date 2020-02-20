"الدفاع المدني" بغزة: المولدات ضرورة ملحة بهذا الوقت.. ويجب أخذ سبل الوقاية

مولد كهربائي - أرشيف

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خاص دنيا الوطن

قال المتحدث باسم الدفاع المدني، رائد الدهشان، إن المواطن استشعر في نهاية الأمر، أن المولدات الكهربائية، أصبحت خطراً محدقاً، يهدد حياة المواطنين.



وأضاف في تصريحات لـ "دنيا الوطن TV": أن هذه المولدات ضرورة ملحة في ظل أزمة الكهرباء التي نعيشها، ولكن يجب أخذ سبل الوقاية والسلامة، واتخاذ التدابير اللازمة.



وتابع: "حتى هذه اللحظة لم يتم أخذ تصاريح لهذه المولدات"، موضحاً أن دور الدفاع المدني، يُحدد بوضع التحذيرات، منوهاً إلى أنه ليس سلطة تحذيرية، "بل نحن جهاز خدماتي، يقدم خدمات إنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني".



وأشار الدهشان إلى أن الدفاع المدني لديه عبء كبير، فهو يخرج بجولات تفتيشية على محطات الوقود، ومحطات الغاز، وأيضاً على الأبراج، والحرف الكبيرة، والمصانع، وبعض مخازن التخزين، وبذلك يكون لدى الدفاع المدني ملف كبير، وأيضاً "أضيف لهذا الملف قضية المولدات الكهربائية، وأصبح لابد من التحرك، ولكن بشكل قانوني ومنظم".



وبيّن المتحدث باسم الدفاع المدني، أنه في عام 2019، كان هناك 23 حريقاً لمولدات كهربائية، ومن ضمن هذه الحرائق 15 حريقاً لمولدات تجارية، وثمانية حرائق كان بقربها مواد بترولية مخزنة بشكل خاطئ، وأيضاً الحرائق التي كان سببها "تماس" كهربائي هي 377 حريقاً، تعاملت طواقم الدفاع المدني عام 2019 مع هذه الحرائق.



وأضاف الدهشان: "لا بد أن يكون لجهاز الدفاع المدني لوائح يعتمد عليها، لتواجه قضية المولدات الكهربائية الكبيرة، وأن تكون هذه اللوائح معتمدة بشكل جيد، وأن تكون بها إجراءات الأمن والسلامة، وفى القريب سيكون لدى جهاز الدفاع المدني قائمة للوقاية والسلامة".