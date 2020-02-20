فلسطين تُشارك في أعمال الاجتماع الرسمي السنوي السابع للمعلومات الجيومكانية



وتتركز أعمال الاجتماع على بحث ومراجعة سير العمل والتقدم الحاصل في الدول العربية في مجال المعلومات الجيومكانية، وفي مقدمتها دراسة الانجازات التي حققتها فرق العمل العربية الأربعة والتي تشمل فريق الأطر المؤسسية والقانونية والسياسات والتوعية وبناء القدرات (Legal and Policies)، وفريق معايرة المعلومات الجيومكانية (Standardization)، وفريق الجيوديسيا (Geodesy) وفريق المعلومات الجيواحصائية (Geostatistics).



بدوره، أكد غنيم، أن فلسطين تولي أهمية كبيرة للاستمرار في تطوير قطاع المعلومات الجيومكانية، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأجندة الأممية 2030 التي تستوجب الاهتمام بهذه الصناعة، بوصفها واحدة من أهم الأدوات التي تقدم حلولاً لكثير من التحديات القائمة.



وأشار غنيم إلى أن فلسطين لديها خطة شاملة ومفصلة للعمل، وبشكل متواصل على تطوير صناعة المعلومات الجيومكانية، خاصة وأنها تمكنت في عام 2013 من امتلاك منظومة جيوبوتالية متكاملة، تمثلت ببناء نظام جيومولج الجيومكاني، وباشرت بتنفيذ مشروع إنشاء البنية التحتية للمعلومات الجيومكانية (SDI) عام 2016.



وفيما يتعلق بخصوص الانظمة والقوانين والتشريعات (Legislation) لقطاع المعلومات الجيومكانية، اوضح غنيم ضرورة البحث عن اليات وادوات ووسائل خلاقة ومبدعة تمكن القانونيين والمشرعيين من تطوير الانظمة والتشريعات المتعلقة بهذا القطاع التكنولوجي المتسارع النمو والتغيير والتحديث بما يضمن الاستجابة لكافة الاحتياجات ومتطلبات العمل، مشيراً إلى أن هذا الامر يستدعي تكييف الإطار المرجعي العالمي (IGIF) ليراعي خصوصية الحال في الدول العربية ومن ثم مواءمته على المستوى الوطني.



وقدم غنيم مجموعة من التوصيات ومنها ضرورة تشكيل لجنة متابعة عربية لضمان تحقيق السير بشكل متوازي بين كافة الدول العربية في كافة المحاور المقرة في الإطار المرجعي (IGIF).

وأشار غنيم ان فلسطين بحاجة الى تطوير نظامها الجيوديسي (Geodesy) بما يتوافق مع التكنولوجيا المتوفرة حاليا كما انها تسعى لامتلاك منظومة شبكة محطات "كورز" (CORS) لتقوم باعمال التصحيح لقراءات الاحداثيات التي تصل من الأقمار الاصطناعية المختصة بانظمة (GNSS).



وفيما يتعلق بالمعلومات الجيواحصائية (Geostatistics)، تطرق غنيم إلى أن بناء نظام "جيوكودنج" (Geocoding) من الممكن ان يؤمن الحصول على المعلومات الإحصائية الاساسية بشكل مباشر وديناميكي بالاعتماد على سجلات المؤسسات المختلفة دون الحاجة للقيام بالتعداد على الأرض.



وفي سياق متصل، التقى غنيم سفير فلسطين في الجزائر أمين مقبول، وتبادل الطرفان الأفكار، وسبل تعزيز التواصل وإمكانية الاستفادة من التجربة الجزائرية في قطاع المعلومات، كما اطمأن غنيم على أوضاع الجالية الفلسطينية في الجزائر، مشيداً بعمق العلاقات والترابط بين الشعبين الفلسطيني والجزائري، واسهامات الجزائر الكبيرة والدائمة في دعم القضية الفلسطينية في كافة المجالات والأصعدة والمستويات.

رام الله - دنيا الوطنترأس وكيل وزارة الحكم المحلي، رئيس اللجنة الوطنية للمعلومات الجيومكانية، أحمد غنيم، الوفد الفلسطيني الرسمي المشارك في الاجتماع السنوي السابع لمجموعة خبراء الأمم المتحدة العرب في المعلومات الجيومكانية، المنعقد في مدينة الجزائر في مقر النادي الوطني للجيش، على مدار خمسة أيام، والذي تنظمه الأمانة العامة لمجموعة خبراء الأمم المتحدة العرب للمعلومات الجيومكانية، برعاية المجلس الوطني للاعلام الجغرافي (CNIG) في وزارة الدفاع الجزائرية.