القاضي غانم: كل محاولات تهويد القدس لن تثني عزيمة شعبنا



ورحب بالإجراءات الأردنية المشددة بما يتعلق بموضوع بيع الأراضي في القدس، معتبراً إياها معززة لصمود أبناء الشعب الفلسطيني وخط دفاع عن الموروث التاريخي للبلدة المقدسة وحقوق أبنائها في وجه أي محاولات للسرقة أو التزوير مطالباً بضرورة توحيد قنوات الأتصال والمراسلات مع الجهات الأردنية المتخصصة لحماية السجلات المؤرشفة والمحافظة عليها.



من جانبه، شكر أبو سل القاضي غانم على حسن استقباله، وعلى جهوده المبذولة لحماية الموروث التاريخي للقضية الفلسطينية، مؤكداً على العلاقة الأخوية بين البلدين، مبدياً استعداده لبذل كافة الجهود المطلوبة من أجل دعم القضية الفلسطينية، حتى إقامتها مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

رام الله - دنيا الوطنأكد القائم بأعمال رئيس سلطة الأراضي، القاضي محمد غانم، بأن كل المحاولات البائسة لسرقة الأراضي الفلسطينية ومقدساتها ومقدراتها، وكل المؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا لتهويد مدينة القدس الشريف، لن تثني عزيمة شعبنا الفلسطيني، وإرادته الصلبة، ولن تحرف وجهة البوصلة لدى كل الشرفاء، وذلك بفضل جهود ودعم أشقائنا الأردنيين.جاء ذلك، خلال استقباله لعضو المجلس الوطني السابق والناشط الفتحاوي بالساحة الأردنية، يونس أبو سل، وذلك لمناقشة عدة قضايا تخص الأراضي الفلسطينية، وملكيتها في مدينة القدس الشريف.وشدد غانم خلال اللقاء على عمق العلاقة الأخوية التاريخية التي تربط بين الشعبين، موضحا بأن الدعم الذي تتلقاه القضية الفلسطينية من الأردن حكومة وشعباً، يؤكد على وحدة الدم والمصير، مشيدا بالدعم الكبير الذي تقدمه المملكة الأردنية الهاشمية، للقضية الفلسطينية، وللقدس الشريف بشكل خاص.