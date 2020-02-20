اللجنة الوطنية ووزارتا التعليم تبحثان سبل تنسيق العمل والعلاقة مع المنظمات الدولية



كما جرى التشاور على تفعيل آلية تتعلق بمشاركة المؤسسات الثلاث في المؤتمرات الدولية للمنظمات والمؤتمرات المتخصصة، بما في ذلك آليات المتابعة والمخرجات والقرارات التي تتعلق بفلسطين على أرض الواقع، بحيث تكون فلسطين مواكبة للتوجهات العالمية الحديثة في الميادين التربوية والعلمية والتعليم العالي.



كما تم التباحث في المعايير والأسس، التي تتعلق بإختيار مرشحي دولة فلسطين في الوظائف التربوية والعلمية في المنظمات الدولية الثلاث (يونسكو، إيسيسكو، ألكسو) في إطار توجه اللجنة الوطنية لتعزيز الحضور الفلسطيني في هذه المنظمات.

رام الله - دنيا الوطنعقد في مقر اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم اجتماع وزاري، صباح اليوم الخميس، بهدف التباحث في سبل تنسيق التعاون وعلاقات العمل ما بين اللجنة الوطنية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يخص العديد من القضايا المهمة، التي تتعلق بقطاع التربية والتعليم والبحث العلمي في فلسطين.وعقد الأجتماع بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم أ. د. علي زيدان أبو زهري، ووزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. محمود أبو مويس، وأمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية، د. دواس دواس.وخلال الاجتماع، تم التباحث في سبل تنسيق علاقات العمل ما بين المؤسسات الثلاث، فيما يتعلق بالبرامج والمشاريع والأنشطة التي تنفذ داخل فلسطين، بالإضافة لتنظيم العلاقة ما بين المؤسسات الثلاث، والمنظمات الدولية، وعلى رأسها (يونسكو، إيسيسكو، ألكسو).