هيئة مكافحة الفساد ونقابة المهندسين توقعان مذكرة تعاون لتعزيز العمل المشترك

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رام الله - دنيا الوطن

شدد رئيس هيئة مكافحة الفساد، المستشار د. أحمد براك على أهمية تعاون كافة قطاعات المجتمع الفلسطيني؛ لمواجهة ما نتعرض له من هجمة شرسة، تستهدف وجود شعبنا على أرضه، وتستهدف ثوابتنا الوطنية، وفي مقدمتها حقه بالحرية والاستقلال، وبناء دولته المستقلة، التي تقوم على أساس تكافؤ الفرص والمساواة، والتي تتحقق أيضا عبر المكافحة الحقيقية للفساد.



وأكد بأن مكافحة الفساد مسؤولية وطنية وجماعية بامتياز، وهي مهمة يقع عاتقها على جميع أفراد ومؤسسات المجتمع الفلسطيني، موضحاً بأن هيئة مكافحة الفساد تسعى لتعزيز تعاونها مع كافة المؤسسات والهيئات والاتحادات والنقابات.



وأوضح براك أن أهمية هذه المذكرة، تكمن بكون نقابة المهندسين شريكاً أساسياً في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، لا سيما وأن المهندسين هم عقل الأمة الذي يبني ويطور وينهض بالدولة، ويحقق التنمية والاستدامة، خاصة وأن النقابة تُمثل قطاعاً وشريحةً واسعةً من أبناء شعبنا.



جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تعاون مشتركة بين هيئة مكافحة الفساد ونقابة المهندسين، اليوم الخميس 20 شباط 2020، في مقر هيئة مكافحة الفساد في رام الله.



من جانبه، أكد نقيب المهندسين الدكتور جلال الدبيك، أن الفساد العمراني يعتبر من أسوأ أنواع الفساد الإداري، مشيراً إلى أن نقابة المهندسين لها علاقة بجميع نواحي المجتمع، لذلك رفعت النقابة شعار ضبط الجودة، لأن التهاون في ضبط جودة بالعمل الهندسي يشكل بحد ذاته قضية فساد.



وأوضح بأن نقابة المهندسين، ستكون شريكاً أساسياً للهيئة، للوقوف سداً منيعاً ضد الفساد، مؤكدا جاهزية النقابة لتشكل لجنة مشتركة لتنفيذ هذه المذكرة، ووضعها موضع التنفيذ، مشيراً إلى أن أبواب النقابة بجميع فروعها مفتوحة للتعاون مع الهيئة بكافة المجالات.



وأشاد الدبيك بعمل هيئة مكافحة الفساد وإنجازاتها، مؤكداً على اعتزاز النقابة وفخرها بالعمل المشترك مع هيئة مكافحة الفساد.



واتفق الطرفان من خلال المذكرة على التعاون المشترك في تنفيذ الأنشطة والبرامج والقيام بالتدخلات الكفيلة برفع نسبة الوعي والمعرفة بمفاهيم الشفافية والنزاهة وبمخاطر الفساد وآثاره وسبل الوقاية منه لأعضاء مجلس الإدارة وللعاملين ولأعضاء الهيئة العامة للنقابة، والتعاون المشترك في تنفيذ برامج ولقاءات وورش عمل تهدف إلى زيادة المعرفة ورفع الوعي لدى عموم طلبة كليات الهندسة والطلبة المتدربين بالتشريعات الخاصة بقانون مكافحة الفساد وبناء قدراتهم للمساهمة في تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في قيامهم بمهامهم واختصاصاتهم الموكلة لهم قانوناً.



وستعمل الهيئة على تقديم الدعم الفني اللازم لنقابة المهندسين من أجل تأطير وتمتين دور النقابة كجهة اختصاص في متابعة عمل وأنشطة الهيئات والمكاتب والشركات الهندسية، بالإضافة لتقديم الهيئة الدعم الفني للنقابة في تحديثها لاستراتيجيتها لضمان مراعاتها لما ورد في الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، وتضمين أنشطة وجهود تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد ضمن خططها التنفيذية وبرامج الموازنة الخاصة بالنقابة، وسوف تعمل نقابة المهندسين بموجب الاتفاقية على اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة مع جهات الاختصاص فيما يتعلق بالتدريب على مدونة السلوك، والعمل على تفعيل الالتزام بها، وتعميمها على أعضاء مجلس الإدارة، وعموم العاملين، وأعضاء الهيئة العامة في النقابة، وإبرازها لإطلاع ومعرفة عموم المواطنين.