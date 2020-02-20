شؤون فلسطينية

العسيلي يستعرض الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي بشأن استيراد العجول والمنتجات الزراعية

العسيلي يستعرض الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي بشأن استيراد العجول والمنتجات الزراعية
الوزير خالد العسيلي
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، اليوم الخميس، ان سريان الاتفاق الذي تم بلورته بوساطة دولية، مع الجانب الإسرائيلي، بشأن تراجعها عن قرار منع تصدير المنتجات الفلسطينية الزراعية، وإنهاء إجراءاتها غير القانونية بمنع الاستيراد المباشر للعجول من الأسواق العالمية، يدخل حيز التنفيذ صبيحة يوم الأحد المقبل.

وأوضح العسيلي، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "جوهر الاتفاق يتيح للجانب الفلسطيني، استيراد العجول بشكل مباشر من مختلف دول العالم دون قيود، في حين يتاح الاستيراد من إسرائيل وفق الاحتياج، وهذا يعني أننا تمكنا من كسر الاحتكار، والتحكم الإسرائيلي بهذا القطاع، لافتاً إلى أنه سيتم منح رخص الاستيراد المباشر من دول أوروبية".

وبين العسيلي، أن الاتفاق يتيح العمل على إنشاء مناطق الحجر الصحي (الكرنتينا) في مناطق الضفة الغربية المحتلة، لدى استيراد المواشي، وهذا تعتبر خطوة استراتيجية في توفير البنية التحتية اللازمة لاستيراد المواشي، بما يمكن الحكومة الفلسطينية من تحقيق رؤيتها في الانفكاك الاقتصادي التدريجي عن اقتصاد الاحتلال.

ولفت العسيلي إلى معالجة أزمة الفائض من بيض المائدة، خاصة اننا ننتج سنوياً ما معدله مئة مليون بيضة، الأمر الذي يؤدي إلى فائض كبير في الكميات، يفوق حاجة السوق الفلسطيني، لافتاً
في الوقت ذاته حرية إلى تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلي والأسواق الدولية، دون قيود، وخاصة التمور وزيت الزيتون والأعشاب الطبية.

وثمن الوزير مواقف جميع مكونات المجتمع الفلسطيني، بالتفافها حول رؤية الحكومة الفلسطينية في الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال الأسرائيلي، وفرض معادلة جديدة في العلاقة مع الجانب
الإسرائيلي، بما يخدم الاقتصاد الفلسطيني، ويحقق المكاسب التي تصب في المصلحة الوطنية العليا.

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