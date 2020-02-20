وزير الحكم المحلي: سنُوفر كرفاناً صفياً جديداً لمدرسة "الصمود والتحدي" في سوسيا



وأكد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، أن الوزارة ستباشر فوراً ببناء المباني ضمن المخطط الهيكلي، في حال شرعت سلطات الاحتلال بهدمها، مشيراً إلى أن هذا المخطط سيخفف الضغط على أسعار

الأراضي، وسيعزز صمود المواطنين.



من جهة أخرى، قال الصالح: إن الوزارة ستوفر كرفاناً صفياً جديداً لمدرسة "الصمود والتحدي" في قرية سوسيا جنوب بلدة يطا بداية الأسبوع المقبل؛ لدعم صمود أهالي القرية، وتقديم المساعدة الدائمة لهم.



وأشار وزير الحكم المحلي، في السياق إلى جملة من الخطوات التي ستقوم بها الوزارة عبر تنفيذ عدة برامج ومشاريع تنموية خلال العام الجاري؛ للحفاظ على الأراضي في مناطق (ج) وحمايتها من المصادرة، وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الحكم المحلي، مجدي الصالح عن رفع العديد من المخططات الهيكلية، التي تم إعداداها وفق الإجراءات والقوانين المتبعة لمجلس التنظيم الأعلى الشهر المقبل، للمصادقة عليها من أجل تمكين الهيئات المحلية من إصدار التراخيص اللازمة للبناء في المناطق المصنفة (ج) تلبية لاحتياجات المواطنين.