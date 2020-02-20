شؤون فلسطينية

العطاري: عملية الاستيراد الأولى للثروة الحيوانية بعد 40 يوماً وسننشئ محاجر بيطرية للمواشي

العطاري: عملية الاستيراد الأولى للثروة الحيوانية بعد 40 يوماً وسننشئ محاجر بيطرية للمواشي
معبر تجاري - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الزراعة الفلسطيني، رياض العطاري، انتهاء أزمة 
استيراد الثروة الحيوانية من الخارج، بعد تراجع الاحتلال عن أجراءاته غير القانونية بمنع الاستيراد المباشر، والتصدير إلى العالم.

وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، أن التفاهمات التي تم التوصل إليها، تمثلت بتراجع إسرائيل عن كافة الإجراءات التي اتخذتها منذ ثلاثة أسابيع والمتمثلة بمنع دخول المنتجات الزراعية إلى الأسواق الإسرائيلية والعالمية.

وأشار العطاري إلى أنه لم يتم حتى هذه اللحظة الاتفاق مع إسرائيل على البدء بالتنفيذ، مؤكداً على أن الحكومة ستتابع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وأكد على أن السوق الفلسطيني سيشهد انخفاضاً لأسعار اللحوم بعد فترة، مبيناً أن عملية الاستيراد الأولى للثروة الحيوانية وخاصة العجول من الخارج ستتم بعد 40 يوماً.

ونوه وزير الزراعة إلى أن الوزارة تفتح أبوابها اليوم لاستقبال الطلبات من الراغبين بالاستيراد المباشر، وستوفر كافة التسهيلات اللازمة لهم.

وأعلن العطاري عن موافقة إسرائيل مبدئياً للمرة الأولى على إنشاء محاجر بيطرية للمواشي، والتي ستوفر مبالغ كبيرة على المستورد، والمستهلك الفلسطيني بذات الوقت، منوهاً إلى أن ذلك سيحتاج إلى جهد كبير الأسبوع المقبل، وسيكون هناك فترة اختبار لكل هذه التفاهمات.

وحول إزالة الحظر عن تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلي، قال وزير الزراعة: إن إسرائيل منذ أسابيع تحاول التوصل إلى اتفاق لإنهاء هذه الأزمة، موضحاً أن الحكومة لا تريد بحثها منفردة مع الجانب الإسرائيلي، لذلك تم التوصل إلى تفاهمات تشمل كافة جوانب الأزمة برمتها.

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