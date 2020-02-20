قدورة فارس: إجراءات صعبة ومُعقدة ينتهجها الاحتلال ضد الأسرى الأطفال



وأضاف: أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال يبلغ 700 أسير منهم 100 يعانون من أمراض تهدد الحياة، فيما يعاني 600 آخرون من أمراض متفاوتة، مؤكداً أن بلورة خطة عمل للأسرى تستغرق وقتاً طويلاً، وسنشهد فترة حاسمة بعد شهر رمضان.



وأوضح رئيس نادي الأسير، أن هناك التباساً حول دور منظمة الصليب الأحمر، مشيراً إلى أنها منظمة إنسانية تعمل بسرية مطلقة، وتتفاعل مع الرأي العام، لكنها ليست حقوقية، ولكننا نطالبها بالتفاعل أكثر مع قضايا الأسرى.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس نادي الأسير، قدورة فارس: إن سلطات الاحتلال، تزيد وتيرة القهر، وانتهاكاتها بحق الأسرى، بتقليص عدد الفضائياتإلى سبع بدلاً من عشر، إضافة إلى تقليل نصيب الأسرى من الخبز إلى أربعة أرغفة، بدلاً من خمسة خلال اليوم، وسحب البلاطة الكهربائية التي تعد من أهم الأدوات لدى الأسرى، إضافة إلى سحب 40 صنفاً من (الكانتينا)، تعود الأسرى علىشرائها.ونوه فارس في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، إلى أن إجراءات الاحتلال التعسفية بحق الأسرى الأشبال صعبة ومُعقدة للغاية، بعد نقلهم من سجن (عوفر) وأن إدرارة سجون الاحتلال، أبقت على الأسرى الأشبال دونإطار أمام سجانيهم في ظل عدم وجود أغطية، وطعام، وإنارة، وتهوية.