"التربية": انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق المسيرة التعليمية تعكس التغول الاحتلالي عليها

قوات الاحتلال وطلبة مدارس - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور: إن انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق المسيرة التعليمية، وكان آخرها

مصادرة (كرفان) من مدرسة سوسيا بالخليل، يعكس التغول الاحتلالي على العملية التعليمية، ويضرب بعرض الحائط كل الأعراف والقرارات الدولية، التي تكفل حق التعليم.



وطالب الخضور في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته، والتدخل لحفظ حق التعليم، ووضع حد لانتهاكات الاحتلال بحق المسيرة التعليمية.