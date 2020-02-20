بدء المرحلة الأولى من عملية تدشين الأرشفة الإلكترونية بمجال التاريخ الفلسطيني والإسلامي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن عميد موسسة التراث والبحوث الإسلامية، ببيت المقدس خليل الرفاعي، البدء اليوم في المرحلة الأولى من عملية تدشين الأرشفة الإلكترونية في مجال التاريخ الفلسطيني والإسلامي والمخطوطات القديمة؛ لتصبح متاحة عربياً وفلسطينياً؛ للبحث العلمي، وإجراء التحقيقات التاريخية إلكترونياً خلال الستة أشهر المقبلة.



وأكد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، على أهمية هذه الأرشفة، لما توفره للباحثين من إمكانية الاستفادة من تدوين وأرشفة التاريخ الفلسطيني، في إثبات روايته لدحض ادعاءات الاحتلال، بأن له علاقة بأماكن تاريخية فلسطينية.



وأشار الرفاعي إلى أنه تم توقيع عدة اتفاقيات مع مؤسسات دولية أهمها مؤسسة الأرشيف الإسلامي في اسطنبول، ومكتبة الإسكندرية، ومؤسسات أخرى ذات صلة بالتراث، مما يفتح المجال للعربي أينما كان، الاطلاع على النوافذ الإلكترونية التي تحوي مجموعة الوثائق التاريخية من العهدين المملوكي والعثماني والتي تتعلق بتاريخ فلسطين والأردن، وعهد ماقبل الطباعة لتوثيق أبحاثه.