شؤون فلسطينية

شهاب: إذا عادت إسرائيل لسياسة الاغتيالات فهذا يعني اندلاع تصعيد عسكري مفتوح

شهاب: إذا عادت إسرائيل لسياسة الاغتيالات فهذا يعني اندلاع تصعيد عسكري مفتوح
من تصعيد إسرائيلي سابق
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
أكد داوود شهاب، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن الرد على أي عملية اغتيال، يقوم بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، هو موقف إجماع وطني، من كل فصائل المقاومة.

وقال شهاب لـ"دنيا الوطن": إذا عادت إسرائيل لسياسة الاغتيالات، فإن هذا يعني اندلاع مواجهة وتصعيد عسكري مفتوح مع الاحتلال، فلا يمكن أن نقبل أن تُمارس إسرائيل كل هذا العدوان، وتُنفذ تهديداتها باغتيال قيادات المقاومة، دون أن يكون هنالك أي رد فلسطيني.

وأوضح، أن تهديدات الاحتلال ليست جديدة، وهو عمليًا يترجم تهديداته بعدوانه على الأرض، وعلى أبناء الشعب الفلسطيني، وعلى البحر، والبر، والجو، وفي كل مكان، كما أن استمرار هذا الحصار، هو أحد أشكال هذا العدوان.

وأضاف شهاب، أنه "أمام هذا العدوان ليس هنالك خيار أمام الشعب الفلسطيني؛ إلا أن يدافع عن نفسه، وعن أرضه، ولذلك نقول: إن المقاومة حق مشروع، طالما يُوجد احتلال وعدوان.

 

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