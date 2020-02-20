دولي

كوريا الجنوبية تُعلن عن أول حالة وفاة لديها جراء الإصابة بـ (كورونا)

كوريا الجنوبية تُعلن عن أول حالة وفاة لديها جراء الإصابة بـ (كورونا)
فايروس كورونا - تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت كوريا الجنوبية، عن أول حالة وفاة لديها، جراء الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد و22 إصابة جديدة، مما يرفع العدد الكلي للمصابين إلى 104 أشخاص.

ووفق ما نقل موقع (روسيا اليوم)، فإن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها قالت في بيان: إنه يجري التحقيق لمعرفة سبب الوفاة على وجه التحديد.

ومعظم حالات الإصابة الجديدة في مدينة "دايجو" حيث حضر شخص مصاب بالفيروس، قداساً في كنسية، وزار مستشفى قبل تأكيد إصابته.

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) جنوب غرب طهران، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى خمسة أشخاص.

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