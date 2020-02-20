صحيفة: إسرائيل والولايات المتحدة تُحضران لمرحلة ما بعد الرئيس عباس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (الشرق الأوسط) اليوم الخميس: إن الولايات المتحدة وإسرائيل، عملا خلال العامين الماضيين على إنشاء أجسام بديلة وقيادات جديدة، من خلال التواصل مع فلسطينيين في الضفة وغزة، وفي الخارج.



ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني، لم تكشف عن هويته أو جنسيته قوله: إن "الأجهزة الأمنية، تملك معلومات وأسماء"، وإن "الإسرائيليين والأمريكيين، يحضّرون لمرحلة ما بعد عباس، ويأملون بتشكيل قيادة بديلة".



وأضافت: أن التحذير من خلق قيادة بديلة ليس أمراً سرياً؛ فقد بثته الرئاسة الفلسطينية في بيانات متتالية، لكن الفلسطينيين لا يعرفون، بمن فيهم مسؤولون، كيف سيتم ترتيب الوضع الداخلي فعلاً في مرحلة ما بعد عباس.



وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، قال "إنهم يريدون جعله غير ذي صلة، كما فعلوا مع الرئيس الشهيد ياسر عرفات".



وحذر في تصريحات له أمس، من المس بحياة الرئيس عباس، متهماً الحكومة الإسرائيلية، بانتهاج سياسة عنصرية، تهدف إلى تدمير السلطة الوطنية، مضيفاً: "نتنياهو وترامب يريدان تدمير السلطة، ويريدان سلطة خدماتية لشعبنا تحت السيادة الإسرائيلية".