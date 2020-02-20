نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل عشرة مواطنين من الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الخميس، عشرة مواطنين على الأقل من الضفة، بينهم سيدة، رافق ذلك تسليم بلاغات لعدد آخر من المواطنين، وتخريب داخل المنازل.



وقال نادي الأسير: إن خمسة مواطنين، جرى اعتقالهم من القدس وبلداتها وهم: وديع عليان، ومحمد زكريا عليان من بلدة العيساوية وهما أسيران سابقان، وعبد الله حسين العباسي من بلدة سلوان، بالإضافة إلى أحمد صالح إبراهيم أبو سميحة من بلدة عناتا، وعلي بهيج بصة من العيزرية.



ومن الخليل، اعتقل الاحتلال السيدة ريماح محمد سلطان ( 25 عاماً) وهي أم لطفل يبلغ من العمر عاماً ونصف، فيما جرى اعتقال لشقيقين من بلدة بيت ريما قضاء رام الله وهما: آدم الريماوي، وشقيقة أمجد.



يُضاف إلى المعتقلين الأسير السابق، رأفت جميل عبد الرحمن ناصيف (54 عاماً) من طولكرم، ورامز نادر أبو فارس (22 عاماً) من بلدة ديراستيا، قضاء سلفيت.



يُشار إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت أمس ستة مواطنين على الأقل من الضفة، بينهم أربعة فتية من القدس والخليل وبيت لحم.