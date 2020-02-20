إذاعة إسرائيلية: تَوَجُّهٌ لرفع عدد تصاريح التجار بغزة إلى 10 آلاف

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فقد أمضى بينت ليلته الماضية، في منزل رئيس المجلس الإقليمي شعر هنيغف، أوفير ليبشتاين في "كفار عزة"، والتقى هذا الصباح بالسكان هناك.





وقال: إن "هناك بضعة أيام من الهدوء حتى الآن، ولكن بالنسبة لنا لا يزال الأمر غير مرضٍ، فقط الأفعال على الأرض هي التي ستحدد، إذا لم يتحقق الهدوء فنحن على استعداد لعمل عسكري واسع يؤدي إلى تغيير جذري وطويل الأجل".





ونقلت قناة (كان) عن بينت رداً على سؤال حول الوضع الأمني في الجنوب، قوله: "أنا لا أؤمن بالتهدئة الطويلة، إذا كان هناك إرهاب، ستتعرض حماس لضربات قاسية، وإذا تحقق الهدوء فسيكون ذلك جيدًا".