حماس تُعلّق على اعتقال القيادي بالحركة رأفت ناصيف

دان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى دودين، اعتقال الاحتلال الإسرائيلي، للقيادي في الحركة، رأفت ناصيف، معتبراً أن ذلك يأتي ضمن محاولة التأثير على معنويات شعبنا، واستهداف قياداته المؤثرة.



وأكد دودين، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الخميس، على مواصلة أبناء شعبنا، بما فيهم قيادات وأبناء حركة حماس، طريقهم في مواجهة الاحتلال، فالقيادي ناصيف قضى 19 عاماً من عمره في السجون، ولم يثنه ذلك عن مواصلة الطريق في الدفاع حقوق شعبنا.



وأضاف دودين: "ندعو لرص الصفوف والوحدة الوطنية في مواجهة (صفقة القرن) ومشاريع الضم التي أعلن عنها نتنياهو، فالوحدة على أساس المقاومة ومواجهة العدوان هي الطريق لحماية حقوق شعبنا، وإفشال مخططات الاحتلال".

رام الله - دنيا الوطن