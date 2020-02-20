نفتالي بينت: رفعنا المقاطعة عن العجول وستتم إعادة التجارة مع السلطة





وكانت "دنيا الوطن" أول من انفردت بخبر قرب الاتفاق حول هذا الشأن، وذلك في مقابلة مع وزير الزراعة رياض العطاري.



وأعلنت وزارتا الزراعة والاقتصاد الوطني، مساء الأربعاء، عن البدء الفوري، بالاستيراد المباشر للثروة الحيوانية، بما في ذلك العجول، ولجميع المنتجات والسلع التجارية من جميع دول العالم دون معيقات، وذلك بمنح التراخيص اللازمة للمستوردين وفقاً لاحتياجات السوق الفلسطينية، حيث تم استيراد أول شحنة من العجول من البرتغال بشكل مباشر.



جاء ذلك، عقب سلسلة من المباحثات المباشرة، وغير المباشرة، عبر أطراف دولية، أسفرت عن تراجع إسرائيل عن إجراءاتها غير القانونية، بمنع الاستيراد المباشر للعجول من الأسواق العالمية، وحظر تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية.







رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت، اليوم الخميس، التوصل لاتفاق مع السلطة الفلسطينية، بشأن قضية "العجول".وقال في تغريدة له عبر حسابه في (توتير): إنه "تم رفع المقاطعة عن العجول، وستتم إعادة التجارة مع السلطة الفلسطينية"، وفق ما نقلت صحيفة (القدس) المحلية.وأبلغ وزير الجيش السلطة الفلسطينية اليوم، باستئناف إسرائيل استيراد المنتجات الزراعية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وأضافت: أنه تم الاتفاق على ذلك خلال اتصالات أجراها منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، كميل أبو ركن، ورئيس الإدارة المدنية غسان عليان، ووزير الزراعة تساحي هنغبي مع مسؤولين فلسطينيين.