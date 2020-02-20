شؤون فلسطينية

أربعينية مُقعدة تُناشد الرئيس وأهل الخير: أتمنى الوقوف على قدميّ مرة أخرى

أربعينية مُقعدة تُناشد الرئيس وأهل الخير: أتمنى الوقوف على قدميّ مرة أخرى
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
وجهت المواطنة خلود محمد ابراهيم السعدي (40 عاماً)، مناشدة لأهل الخير، تستصرخهم مساعدتها للوقوف على قدميها مرة أخرى.

وقالت السعدي في مناشدتها لـ"دنيا الوطن": "أجريت خمس عمليات، اثنتان منهم في غزة، وبعد فشل العملية الثانية تم تحويلي لمستشفيات القدس، وتم عرضي على طبيب في مستشفى مار يوسف، وأخبرني أنني بحاجة لعملية ثالثة وتثبيت للعمود الفقري".

وأضافت السعدي: "خضعت للعملية، لكن جسدي لم يتقبل المعدن، فدخلت عملية رابعة وخامسة ولم يتكللا بالنجاح".

قرر الأطباء بعدها عمل عملية سادسة للسعدي، لكن لسوء حظها، سقطت أثناء خروجها من دورة المياه، وتبين بعد صور الأشعة والرنين المغناطيسي تضرر العصب مع ضغط كبير على النخاع، وخروج بعض البراغي من أماكنها.

تقول السعدي: "أعطوني نموذج واحد للعلاج، ولكن تم رفضي من الجانب الإسرائيلي عدة مرات، فحولتني دائرة العلاج بالخارج إلى مصر، وتواصلنا مع بروفيسور هناك، ورأى أوراقي، وأخبرني أنني أحتاج إلى تثبيت فقرات من جديد، وأن العملية صعبة وتُكلف 8000 دولار".

السعدي لا تستطيع المشي أو الجلوس، مستلقية دائماً على ظهرها، وتناشد الرئيس عباس وأهل الخير مساعدتها في تكاليف السفر.

وختمت السعدي: "أموت في اليوم 100 مرة، وأبكي على حالي، وأتمنى فقط أن أقف على قدماي مرة أخرى، وأناشد كل انسان قلبه طيب أن يتعاطف معي ويساعدني".


للتواصل/ 0599282352

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