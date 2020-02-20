أحمد يُعاني من شلل نصفي.. مُهدد بالطرد من المدرسة بسبب الرسوم يُناشد من يتبناه

رام الله - دنيا الوطن

يُعاني الطفل أحمد وليد عبدالعال (12 عاماً) من شلل دماغي أدى إلى شلل نصفي طولي أيمن، كما يُعاني من نوبات صرع وتشنج وصعوبة في المشي.





كما يُعاني من تكيسات في رأسه، ويُعاني دوماً من آلام مُبرحة تجعله يبكي من شدة الألم.





يحتاج الطفل إلى أربعة أنواع من الأدوية، والتي تقول والدته أنها لا تتوفر بوزارة الصحة، وتُكلف 650 شيكل شهرياً.





تقول والدة الطفل لـ"دنيا الوطن": "يدرس ابني في مدرسة شمس الأمل للمُعاقين، ولم ندفع الرسوم لصعوبة الوضع المادي".





تُناشد والدة الطفل الرئيس عباس والمسؤولين أن يرحموا حال الطفل ويبحثوا عن حل له، وأن تجد من يتبناه ويُوفر له رسوم المدرسة وثمن العلاج.





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