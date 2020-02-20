فتق بالعمود الفقري غير حياة الطفلة "يارا".. ووالدتها تستنجد بالرئيس

رام الله - دنيا الوطن

لم تتمكن الطفلة يارا ابراهيم أبو دان (8 سنوات) من غزة، أن تعيش طفولتها بشكل طبيعي، بعدما أجرت عملية فتق في العمود الفقري بعد ولادتها.





تلك العملية غيرت حياتها للأبد، حين فقدت الاحساس بالجزء الأسفل من جسدها، فأصبحت لا تتحكم في عملية الاخراج، مع ارتجاع على الكليتين.





تقول والدة الطفلة: "الأطباء هنا لا يجدون لها حلاً سوى عمل فتحة جانبية في بطنها، وهو ما أرفضه خوفاً على نفسيتها المدمرة من الأصل، ويرفض الأطباء أيضاً تحويلها للعلاج بالخارج".





وأضافت: "زوجي كبير في السن يبلغ من العمر 58 عاماً، ومُصاب في شظايا في الجمجمة وغير قادر على العمل بتاتاً، ودخلنا الوحيد هو مخصصات الشؤون الاجتماعية، التي تعيل عائلتي المكونة من 12 شخص".





ووجهت والدة الطفلة مناشدة للرئيس عباس بأن يُخرج ابنتها للعلاج ويعطيها فرصة أخيرة للنجاة، خاصة أن العائلة لا تستطيع توفير "الحفاضات" التي تحتاجها الطفلة دائماً، والأدوية المخصصة لها.





وتؤكد والدة الطفلة: "لو أنني أملك النقود لعالجتها على حسابي الشخصي، ولن أطلب شيئاً من أحد".





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