قوات الاحتلال تُغلق طريقاً جنوب شرق القدس

بلدة السواحرة الشرقية

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، طريقاً مؤدية إلى برية بلدة السواحرة الشرقية، الواقعة جنوب شرق مدينة القدس.



وقال عضو بلدية السواحرة، يونس جعفر: إن سلطات الاحتلال، اغلقت الطريق الرئيسية من جهة بلدة السواحرة، المؤدية إلى البرية، ومنعت المواطنين من التنقل عبرها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضاف: أن هذا الإجراء، يأتي في إطار تضييق سلطات الاحتلال على المواطنين، ومساعيها للاستيلاء على أراضي البرية، وفصل بلدة السواحرة عن محيطها.



وكان مستوطنون، أقاموا في 15 من أيلول/ سبتمبر المنصرم 2019، بؤرة استيطانية على جبل المنطار في برية السواحرة.