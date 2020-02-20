قوات الاحتلال تُغلق طريقاً جنوب شرق القدس
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، طريقاً مؤدية إلى برية بلدة السواحرة الشرقية، الواقعة جنوب شرق مدينة القدس.
وقال عضو بلدية السواحرة، يونس جعفر: إن سلطات الاحتلال، اغلقت الطريق الرئيسية من جهة بلدة السواحرة، المؤدية إلى البرية، ومنعت المواطنين من التنقل عبرها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف: أن هذا الإجراء، يأتي في إطار تضييق سلطات الاحتلال على المواطنين، ومساعيها للاستيلاء على أراضي البرية، وفصل بلدة السواحرة عن محيطها.
وكان مستوطنون، أقاموا في 15 من أيلول/ سبتمبر المنصرم 2019، بؤرة استيطانية على جبل المنطار في برية السواحرة.
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، طريقاً مؤدية إلى برية بلدة السواحرة الشرقية، الواقعة جنوب شرق مدينة القدس.
وقال عضو بلدية السواحرة، يونس جعفر: إن سلطات الاحتلال، اغلقت الطريق الرئيسية من جهة بلدة السواحرة، المؤدية إلى البرية، ومنعت المواطنين من التنقل عبرها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف: أن هذا الإجراء، يأتي في إطار تضييق سلطات الاحتلال على المواطنين، ومساعيها للاستيلاء على أراضي البرية، وفصل بلدة السواحرة عن محيطها.
وكان مستوطنون، أقاموا في 15 من أيلول/ سبتمبر المنصرم 2019، بؤرة استيطانية على جبل المنطار في برية السواحرة.
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