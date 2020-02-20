ضبط شاحنة محملة بمنتجات زراعية مُهربة من إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

قال محافظ سلفيت، اللواء د. عبد الله كميل: إن الطواقم التابعة لمديريات الزراعة، والضابطة الجمركية، وهيئة الشؤون المدنية في محافظتي قلقيلية وسلفيت، تمكنت مساء أمس الأربعاء من ضبط شاحنة محملة بمنتجات زراعية مهربة من إسرائيل، وهي عبارة عن 15 طناً من الكلمنتينا المحسنة نوع (أور).



وبين كميل، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الخميس، أن طواقم الرقابة الزراعية لدى زراعة قلقيلية، وبمساندة الضابطة الجمركية، قامت برصد عملية التهريب داخل منطقة (كرنيه شمرون) الاستيطانية، ومتابعة وملاحقة الشاحنة، بعد أن قامت باستلام الحمولة من الجانب الإسرائيلي إلى أن تم اعتراضها على الأراضي التابعة لمحافظة سلفيت.



وأشار المحافظ إلى تدخل حراس إحدى المستوطنات، والجيش الإسرائيلي؛ كي يأخذوا أو بالأحرى، يسرقوا الشاحنة، وما تحمله من منتجات من طواقمنا إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، بعد تدخل الشؤون المدنية الفلسطينية في محافظة سلفيت، وقد تم ضبط السيارة بما تحمله، واحتجازها.



وأكد كميل، أنه سيتم توزيع ما تحويه الشاحنة من منتجات زراعية مهربة على الأسر الفقيرة، كما سيتم إحالة الشاحنة، وسائقها إلى القضاء، والتعامل معهم حسب الأصول والقانون، مثمناً الجهود المبذولة من الطواقم المختصة العاملة في محافظتي سلفيت وقلقيلية ودورهم في حماية اقتصادنا الوطني، ومكافحة عمليات التهريب التي تتم من الجانب الإسرائيلي.