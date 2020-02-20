غانتس: يجب عدم المساومة على نصف تهدئة في قطاع غزة

بيني غانتس رئيس حزب (أزرق أبيض) الإسرائيلي

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس حزب (أزرق أبيض) الإسرائيلي، بيني غانتس: إنه يجب عدم المساومة على نصف تهدئة في قطاع غزة، كما هو الوضع الحالي.



وأضاف غانتس وفق ما نقلت قناة (كان)، أن هناك حاجة لاتفاق شامل، يضمن الهدوء المطلق، وإعادة الجنود المحتجزين لدى حركة حماس، موضحاً: أنه "إذا لم يحدث هذا، ولم يكن هناك خيار، لنذهب لخطوات أكثر دراماتيكية".



يأتي ذلك، في أعقاب تصريح نفتالي بينت، الذي قال: "لا أؤمن بالتهدئة الطويلة في الجنوب، إذا كان هناك عمليات ضدنا، ستتعرض حماس لضربات قاسية، وإذا تحقق الهدوء، فسيكون ذلك جيدًا".