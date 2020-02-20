الثقافة تُنظّم معرض "تحية للقدس" في البحرين

جانب من اللقاء

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رام الله - دنيا الوطن

نظمت وزارة الثقافة الفلسطينية، معرض صور "تحية للقدس" ضمن فعاليات "أيام القدس الثقافية" في مملكة البحرين، بالتعاون مع هيئة البحرين للثقاقة والآثار، ضمن فعاليات الاحتفاء بالقدس عاصمة الثقاقة الإسلامية 2019.



وحضر الافتتاح سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين، خالد عارف، ورئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، الشيخة مي بنت محمد آل خليفة ،وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية.



ويحوي المعرض حوالي 50 صورة من الصور الفوتوغرافية الحديثة، تعرض مختلف المعالم في المدينة المقدسة من أبنية وآثار ومقدسات إسلامية ومسيحية وحياة اجتماعية.