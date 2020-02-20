الاحتلال يضع علامات لشق طريق استيطاني جنوب نابلس للمرة الثانية خلال أسبوع

مستوطنات في نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بوضع علامات لشق طريق استيطاني جديد، جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان، شمال الضفة، غسان دغلس: إن الطريق الاستيطاني، يبدأ من بلدة زعترة، ويخترق حوارة وبيتا وأودلا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضاف: أن حكومة الاحتلال، قد كانت أقرت شق هذا الطريق في نيسان/ أبريل عام 2019، ويصل طوله إلى سبعة كيلو مترات، وسيتم الاستيلاء على نحو 406 دونمات من أراضي سبع قرى جنوب نابلس، لشقها.



وأشار إلى أن شق هذا الطريق، سيُلحق خسارة فادحة بالأراضي الزارعية، ومن شأنها تعزيز سياسة "الأبرتهايد".



وباشرت سلطات الاحتلال، قبل أيام بشق طريق استيطاني، يصل طوله نحو ثمانية كيلومترات لربط مستوطنتي (شيلو) و(عيله) جنوب نابلس، بمستوطنات الأغوار.